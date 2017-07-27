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27 Temmuz 2017 Perşembe 10:13

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 10. Uluslararası Nis Halk Dansları Festivali’ne Katıldı

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu; Sırbistan’da düzenlenen 10. Uluslararası Nis halk dansları Festivali’ne katıldı.

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 10. Uluslararası Nis Halk Dansları Festivali'ne Katıldı
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İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu; Sırbistan’da düzenlenen 10. Uluslararası Nis halk dansları Festivali’ne katıldı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC yanında Arjantin, Bulgaristan, Karadağ, Kolombiya, Moldova, Polonya, Porto Riko, Romanya ve Sırbistan’dan ekiplerin katıldığı festivalde gösterileriyle beğeni toplayan İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Rum kesiminin bütün engelleme girişimlerine rağmen Kuzey Kıbrıs olarak anons edildi. Festivale, İskele Belediyesi’nden meclis üyeleri Ozan Türeller ile İsmail Osum da katıldı.

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni Özlem Kadirağa, festivalde KKTC ve Kıbrıs Türk Halk Dansları’nın başarı ile tanıtıldığını ve bu başarıların bir rastlantı olmadığını; topluluğun disiplinli ve özverili çalışmalarının bir ürünü olduğunu ifade etti. Kadirağa,  dünyanın ve CIOFF’un en önemli festivalleri arasında gösterilen sözkonusu festivale katılmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Kadirağa, KKTC’yi, Sırbistan’da tanıtmanın ve adını duyurmanın kendileri için gurur verici olduğunu kaydetti.

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