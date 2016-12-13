İskele Belediyesi Asfaltlama Çalışmalarına Devam Ediyor

İskele Belediyesi, İskele’ye bağlı köylerdeki asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Salih Köroğlu Construction Şti. Ltd. firması ile imzalanan sözleşme kapsamında, İskele’ye bağlı köylerde, TC Yardım heyeti ve İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla şu ana kadar 3 bin 100 ton asfalt dökümü gerçekleştirildi.

2. etabı tamamlanan proje çerçevesinde; Boğaz Su Deposu yolu ve ek yol, Long Beach, Mezbaha Yolu, Boğaztepe Kültür Sokak, Cumhuriyet Sokak, Melankoli Sokak ve kavşak alanı, Kuzucuk’taki iki ayrı yola asfalt dökümü yapıldı.

1. etap asfalt dökümü yapılan yerler ise şöyle:

“Ağıllar Köyü – Cami karşısı çıkmaz Sokak ile köy içi yolları, Aygün Mezarlık Sokak, Kerim Genel Sokak, Büst Yolu Sokak, Kıraç Sokak, Ötüken Sosyal Konutlar Bölgesi, Ötüken-Ağıllar Yolu.”

Öte yandan proje kapsamında Boğaztepe, Ergazi, Turnalar, Altınova ve Boğaziçi Köylerinin mezarlık yollarına da asfalt döküldü. Ayrıca, Türkiye’den su temin projesi kapsamında boru döşendikten sonra tehlike arz eden Kalecik köyü girişindeki çukura da asfalt döktü.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, İskele’ye bağlı köylerde yapılan çalışmaların TC Yardım Heyeti ve İskele Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirildiğini kaydetti.

Sadıkoğlu, “daha güzel bir İskele” için canla başla çalıştıklarını vurguladı.