İSKELE BELEDİYE TİYATROSU’NDAN YENİ ÇOCUK OYUNU

“SEN BEN YOK BİZ VARIZ” ÇOCUKLARIN HUZURUNA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR



İskele Belediye Tiyatrosu “Sen Ben Yok Biz Varız” isimli yeni oyunuyla çocukların huzuruna çıkmaya hazırlanıyor.



İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, oyun 15 Aralık Cuma günü itibariyle çocuk izleyicisiyle buluşacak.



Muharrem Buhara’nın kaleme aldığı oyunu Sami Yakar yönetiyor.



Tek perdeli, pedagog onaylı oyunun müziklerini Ziya Başkal yaptı. Küçük bir ülkede İnsanların ürettiklerini paylaştığı küçük bir ülkede geçen oyunda değirmenci, çiftçi, işçi ve fırıncının başından geçenler aktarılıyor.

