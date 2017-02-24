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24 Şubat 2017 Cuma 12:37

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, Uçhisar’da

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele ile kardeş şehir olma talebinde bulunan Nevşehir’e bağlı Uçhisar Belediyesi’ne iadeyi ziyarette bulundu.

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, Uçhisar'da
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İSKELE VE UÇHİSAR KARDEŞ BELEDİYE OLMA YOLUNDA

 İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele ile kardeş şehir olma talebinde bulunan Nevşehir’e bağlı Uçhisar Belediyesi’ne iadeyi ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan’ı makamında ziyaret eden Başkan Sadıkoğlu’na, meclis üyeleri Seymen Yılmaz ile Kubilay Aşık eşlik ediyor.

KARDEŞ BELEDİYE OLMA YOLUNDA İKİNCİ ADIM ATILDI

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan’ın buluşmasında ‘kardeş belediye’ olma yolunda ikinci adım da atılmış oldu. Her iki belediye başkanı da sosyal ve kültürel açıdan ne gibi paylaşımlar yapılabileceği konusunda bilgi alışverişinde bulundular.

Sadıkoğlu ile Karaaslan, kendi imkânları çerçevesinde kalıcı dostluk ve işbirliğine katkıda bulunacak kardeşlik ilişkileri kurulması gerektiği konusunda da hem fikir olduklarına dikkat çektiler.

SADIKOĞLU: “SAHİLİ VE TARİHİ İSKELE’NİN DEĞERİ”

Ziyarette konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yapılan ziyaretlerle birlikte ileriki zamanlarda işbirliği içerisinde çalışma temennisinde bulundu. Sadıkoğlu, sahil ve tarihi eserlerin İskele’nin en büyük değerlerinden olduğunu belirterek,Uçhisar Belediyesi ile yapılacak işbirliği neticesinde dış dünyaya doğru bir adım daha atılacağına olan inancını dile getirdi.

KARAASLAN: “İSKELE, TURİZM AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ”

4 Eylül 2015 tarihinde İskele’ye yapmış oldukları ziyareti hatırlatarak konuşmasına başlayan Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan ise yakından görme şansı buldukları İskele’ye hayran kaldıklarını vurguladı. 

İlerleyen zaman içerisinde İskele Belediyesi ile güzel projelere imza atma temennisinde bulunan Karaaslan İskele sahilinin güzelliğine dikkat çekerek, bu gibi doğal güzelliklerin turizm açısından çok önemli olduğunun altını çizdi. 

Uçhisar Belediye Başkanı’na İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ziyaretinde Uçhisar Belediyesi Meclis Üyeleri Vahdettin Ölmez ile Fatih Ülkü eşlik etti.

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