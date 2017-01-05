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05 Ocak 2017 Perşembe 13:35

İSKELE AÇIKLARINDA 2 DEV KÖPEKBALIĞI

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İSKELE AÇIKLARINDA 2 DEV KÖPEKBALIĞI
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İSKELE AÇIKLARINDA 2 DEV KÖPEKBALIĞI YAKALANDI

İskele açıklarında bu sabah boyları birinin iki buçuk metre diğerinin ise bir buçuk metre olmak üzere 2 köpek balığı yakalandı.

Mehmet Kayıkçı Abdüselam isimli balıkçı İskele açıklarında avlanırken ağlara takılan kocaman köpek balıklarını görünce hayretler içerisinde kaldı. Her ikisini de yakalayan Mehmet Kayıkçı Abdüselem '' akdenizde bu tür balıkları yakalamak herkese nasip olmuyor '' dedi.

Köpek balıklarını restoranlara satacağını belirten balıkçı, keşke hergünümüz böyle bereketli geçse diye de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler
Köpek BalığıIskele
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