İşitme ve konuşma engelliler için “Garanfil”

SILA 4’ÜN “GARANFİL” ŞARKISI İŞARET DİLİYLE SESLENDİRİLEREK, KLİP YAPILDI

FOLK-DER VE KİKEV İŞ BİRLİĞİYLE HAZIRLANAN PROJENİN TANITIMI İÇİN DÜN AKŞAM BEDESTEN’DE ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Kıbrıs’ın efsane grubu Sıla 4’ün “Garanfil” adlı şarkısının, işitme ve konuşma engelliler için işaret diliyle klip yapıldığı “Efsaneler” projesi dün akşam Lefkoşa’da Bedesten’de düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Tanıtım etkinliğine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, HP Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya da katıldı.

Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) ve Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) iş birliğiyle hazırlanan proje, işitme ve konuşma engellilerin sessiz dünyalarına müzik ve kültürle ses kattı.

FOLK-DER ve KİKEV ortak projesi “Efsaneler” çerçevesinde çekilen “Garanfil- Sıla4” klibi ve projeyle ilgili röportajların yer aldığı DVD de tüm geliri KİKEV’e bağışlanmak üzere satışa sunuldu.

Klipte, iki örgüte üye 5 ile 75 yaş arasında toplam 65 kişi yanında Sıla 4 üyeleri Ferahzad Gürsoy ve Erdinç Gündüz de yer aldı.

FOLK-DER’den Özge Yorulmaz ve Umut Öksüz’ün hazırladığı projenin ana medya sponsoru BRTK, klip çekimlerini de üstlendi. Klip çekimleri öncesinde dernek ve vakıf üyesi 65 kişi, KİKEV İşaret Dili Çevirmeni Uzman Ezgi Bertiz'den dört hafta süreyle işaret dili eğitimi aldı.

YORULMAZ: “İŞARET DİLİNİ ÖĞRENMENİN GEREKLİLİĞİNİ ANLATABİLMİŞSEK NE MUTLU BİZE”

Bedesten’deki tanıtım etkinliğinde konuşan Özge Yorulmaz, çok emek verilmiş ve çok da yürek konulmuş bir proje hazırladıklarını belirterek “Bu projede kültürümüz var, Sıla 4 var. Çok güzel bir ekiple çalıştık. İşaret dilini öğrenmenin gerekliliğini anlatabilmişsek ne mutlu bize” dedi.

Yorulmaz, konuşmasını işaret diliyle de yaptı.

ÖKSÜZ: “İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİLERİN SESİ OLDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER”

Umut Öksüz de konuşmasında, bir hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu ifade ederek “Kültürümüzü yaşatıyoruz. İşitme ve konuşma engellilerin sesi olduğunuz için teşekkürler” dedi.

DOĞRU: “YÜREĞİMİZDEKİ SEVGİYİ, İŞARET DİLİYLE YANSITMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

KİKEV Başkanı Bahire Coşkuner Doğru, “Efsaneler”in kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılmasında, farkındalığın küçük büyük herkesçe kavranmasında, Sıla 4’ün değerlerinin yaşatılmasında çok değerli ve özel bir proje olduğunu söyledi.

Sıla 4’ün elemanlarının da projede yer almasının kendilerini çok duygulandırdığını kaydeden Doğru, vakfın bugüne dek işaret dilinin yaygınlaşması için birçok çalışma yaptığını ama bu projeden çok duygulandıklarını ifade etti.

Emek veren herkese teşekkür eden Bahire Coşkuner Doğru, “Yüreğimizdeki sevgiyi, işaret diliyle yansıtmaya devam edeceğiz” dedi.

KATİPOĞLU: “BİRBİRİMİZE DESTEK OLURSAK BAŞARIRIZ”

FOLKDER Başkanı Ali Katipoğlu ise konuşmasında, böyle bir projenin yönetim kurulunda gündeme geldiğinde büyük merak ve heyecan duyduklarını belirterek, “Neden olmasın, bu sessiz dünyaya biz de girelim, çocuklarımıza öğretelim” dediklerini ifade etti.

Proje sayesinde birçok güzel insanla tanıştıklarını kaydederek, başta BRT olmak üzere tüm sponsorlara teşekkür eden Katipoğlu, FOLK-DER’in bugüne kadar birçok proje ürettiğini, kanser hastası çocuklar için etkinlikler ve donör sağlama, yaşlılar için sosyal faaliyetler yaptığını anlattı.

Her şeyin devletten beklenemeyeceğini vurgulayan Katipoğlu, sivil toplum örgütlerinin önemine dikkat çekerek, “Birbirimize destek olursak başarırız” dedi.

Konuşmaların ardından projeye destek veren sponsorlar ve projede yer alanlara plaketler verildi.

Etkinlikte, Sıla 4 elemanları Erdinç Gündüz ve Ferahzad Gürsoy da birkaç şarkı seslendirdi.

Bu sırada konuşan Gündüz, “Çok güzel bir çalışma oldu, gözlerimiz doldu. Umarım bu çalışmalar devam eder, daha çok şey yapabiliriz” dedi.

Gürsoy’un “Bu gece iki kişiyiz ama dört yürek atıyor. Raif de, Aydın da burada” sözleri alkışlarla karşılandı. “İnanıyorum ki yarın çok şey değişecek ve birçok kişi işaret dilini öğrenmek isteyecek” diyen Ferahzad Gürsoy, bu dilin öğrenilmesi, işitme ve konuşma engelli bireylerin kucaklanmasını istedi.

Gecenin sonunda, Garanfil şarkısının klibinde de yer alan ekip sahneye çıkarak işaret diliyle şarkıyı seslendirdi.