Işık’tan Tüketicilere Çağrı: “Umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmayın…”

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, ekonomideki suni krizin dayanışma, işbirliği ve seferberlikle aşılacağını kaydederek, tüketicilere “umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmayın” çağrısı yaptı.

Finansal krizin azami 1 yıl içinde atlatılacağını, “ABD’nin Kıbrıs Türk ve Türk halklarının dayanışmasıyla hezimet ve hüsrana uğratılacağını, saldırının muhatabı olan Türkiye’nin krizden daha güçlü ekonomiyle çıkacağını” belirten Işık, derneğin çalışmaları ve tüketiciyi korumak için yaptığı çalışmaları yazılı açıklamasında şöyle aktardı:

“Dövizle borçlanmış tüketicilerin ödeme güçlerini korumaları için bankalarla temas kurduk. Bu konuda derneğe ulaşılması halinde tüketicilere kesinlikle yardımcı olunacak. Kira sözleşmeleri döviz bazında olan, üniversiteler harçlarını ödeyemeyecek durumda olan tüketicilerin yardım istemeleri halinde derneğimiz hükümetin işbirliği ve desteğiyle yardımcı olacak çalışmaları başlattı. Elektrik faturalarını ödeyemeyecek durumda olan tüketicilere derneğimize ulaşmaları halinde gerekli destek sağlanacak. Tüketicileri umutsuzluk ve karamsarlığa kapılmamaları için uyarıyoruz.”

