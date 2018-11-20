Işık’tan açıklama...

KKTC Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, dövizdeki bir aylık yükselişin, serbest piyasadaki genel fiyat düzeyini tüm tüketim maddelerinde % 100’ün üzerinde artırdığını kaydederek, bunu “vurgun” olarak nitelendirdi.



Işık yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, dövizde % 30 oranında gerçekleşen düşüşe rağmen genel fiyat düzeyinde aynı oranda indirim yapılması için hiçbir teşvik edici, cesaretlendirici girişim yapmadığını, yaptırım uygulamadığını savunarak, “Derneğimiz bu durumu, hükümet ve hizmet anlayışından uzak bulmaktadır” dedi.



Tüketicilerin fahiş fiyatlara karşı korumasız bırakıldığını ileri süren Işık,

“Derneğimize ulaşan şikayetlerde fiyat anarşisinin tam bir anarşiyi fitillemekte olduğu belirtiliyor. Hükümet, eğer bunun farkına varamamışsa derhal istifa etmelidir” ifadelerine yer verdi ve şöyle dedi:



“Derneğimiz, hükümete; bu sorunun sorumlusu olan ekonomi genel fiyat düzeyini % 30 aşağıya çekmesi için bir ay süre tanımaktadır.

Hükümetin görevine devam edebilmesi için bundan başka seçeneği olamayacağını derneğimiz önemle vurgulamaktadır.”



