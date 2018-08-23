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Işık: “Önlemler açıklamasına rağmen uygulamamış olması kriz fırsatçılarını daha da cesaretlendiriyor”

Işık: “Önlemler açıklamasına rağmen uygulamamış olması kriz fırsatçılarını daha da cesaretlendiriyor”

23 Ağustos 2018 Perşembe 13:47
Işık: “Önlemler açıklamasına rağmen uygulamamış olması kriz fırsatçılarını daha da cesaretlendiriyor”

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, hükümetin piyasayı denetim altına alacak önlemleri açıklamasına rağmen aradan geçen süre içerisinde bunu uygulamamış olmasının kriz fırsatçılarını daha da cesaretlendirdiğini belirtti.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, Ekonomi ve Enerji Bakanlığının denetimlerde yetersiz kalmasının kur fırsatçılarına enflasyona orantısız ikiye katladıkları fiyat artışı ve “Kasa-Etiket” vurgunu yapmalarına fırsat verdiğini ileri sürdü.

Kasada etiket fiyatı üzerinde tüketicilerden tahsilat yapılmasının suç olup tahsil edilen miktarın tüketiciye iade edilmesinin yasal zorunluluk olduğunu kaydeden Işık, Tüketicileri Koruma Yasasının “Etiket” ile ilgili 19. ve 30. madde amir hükmü “etiketsiz mal satışı” veya “etiket fiyatı ile kasa fiyatının farklı olması ve etiket fiyatının üzerinde ödeme talep edilmesi halinde” asgari ücretin 1/10 oranında sabit idari para cezası uygulanmasını öngördüğünü açıkladı.

Etiketsiz satış yapanların “Tüketicileri Koruma Yasası” kapsamında cezalandırılması gerektiğini ve tüketicilerin bu satıcıları bildirmeleri için çağrı yaptıklarını ifade eden Işık, “Konfederasyonumuz hükümete fırlayan ekmek ücretlerini denetim altına alması ve serbest piyasa koşullarını uygulaması için derhal ekmeklik kaliteli un ithaline izin vermesi için çağrı yapmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Işık, halkın bayramını da kutlayarak, ekonomik krizin kısa sürede aşılacağı hususunda umudunu koruması ve sabırlı olması temennisinde bulundu.

 

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Son Güncelleme: 23.08.2018 16:54
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