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Işık Kitabevi’nin 31. Kitap Fuarı yarın akşam başlıyor

FUARIN BU YILKİ TEMASI “KIRILMA”

Işık Kitabevi’nin 31. Kitap Fuarı yarın akşam başlıyor

FUARIN BU YILKİ TEMASI “KIRILMA”

26 Ağustos 2018 Pazar 07:10
Işık Kitabevi’nin 31. Kitap Fuarı yarın akşam başlıyor

FUARIN BU YILKİ TEMASI “KIRILMA”
FUARDA İLK KEZ EDEBİYAT HİZMET ÖDÜLLERİ VERİLECEK… ÖDÜLLERİ NERİMAN CAHİT VE MUSTAFA GÖKÇEOĞLU ALACAK

Işık Kitabevi’nin 31. Kitap Fuarı, yarın akşam başlıyor. “Kırılma” temalı Fuar, 7 Eylül’e kadar devam edecek.
Tüm kitapların yüzde 10 indirimli satılacağı fuar, pazar hariç her gün 09.00 – 13.00 ve 17.00- 24.00 saatleri arasında pazar günleri ise 17.00 - 24.00 arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, Lefkoşa’da Gençlik Merkezi’nin faaliyet gösterdiği Kızılbaş Kilisesi’nde yer alacak.
Fuarda bu yıl ilk kez verilecek Edebiyat Hizmet Ödüllerini, Neriman Cahit ve Mustafa Gökçeoğlu alacak.
Fuarın bu yılki onur ödülü “yerel yönetimlere yeni bir anlayış getiren ve onurlu duruşundan dolayı” Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’ye verilecek.
Fuara Türkiye’den bu yıl araştırmacı yazar Tanıl Bora konuk olacak. Güney Kıbrıs’tan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, panelde konuşacak.
Fuarda, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği’nin karikatür sergisi ve sohbet toplantısı da yer alacak. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği de Türkiye’den “teyit.org” sitesinin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni’nin katılımıyla söyleşi düzenleyecek. Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’yle de bir panel ve şiir gecesi düzenlenecek.
IŞIK KİTABEVİ 31. KİTAP FUARI PROGRAMI
31. Işık Kitabevi Kitap Fuarı’nın programı şöyle:
Yarın saat 20.30- Açılış: Kokteyl ve K. T. Karikatürcüler Derneği Sergisi
Müzik: Lefkoşa Belediye Orkestrası
Onur Ödülü: Ahmet Benli
28 Ağustos Salı 20.30- Panel: “Liberalizmin Açmazları; İdeolojisiz Partiler, Partisizleşen Toplumlar”- Moderatör: Başaran Düzgün, Konuşmacılar: Ferdi Sabit Soyer, Yücel Vural, Direnç Kanol.
29 Ağustos Çarşamba 20.30- Söyleşi: “Kırılma mı?” Tanıl Bora (Yazar ve Birikim dergisi yayın koordinatörü-Türkiye’den konuk) Moderatör: Niyazi Kızılyürek
30 Ağustos Perşembe 20.30- Panel: “Uluslar Ötesi Emek Hareketleri – Göçmenler, Mülteciler, İşçiler”- Moderatör: Nur Köprülü, Konuşmacılar: Ali Dayıoğlu, Fezile Osum, Koral Asam
31 Ağustos Cuma 20.30- Panel: “Dört Yanımız Üniversite”- Moderatör: Fatma Güven Lisaniler, Konuşmacılar: Ahmet Güneyli, Umut Bozkurt, Tarık Timur
1 Eylül Cumartesi 20.30- Söyleşi: “Siyasal İletişim ve Mizah -Gül(eme)mekten Kırılmak)” (Düzenleyen: Karikatürcüler Derneği) Karikatürcüler Derneği üyeleriyle biraz sohbet, biraz tantana
2 Eylül Pazar 20.30-Panel: “Edebiyat ne işe yarar?” Moderatör: Hakan Karahasan, Konuşmacılar: Halil Karapaşaoğlu, Emrah Öztürk, Fatoş Avcısoyu Ruso. (Düzenleyen: Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği) Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü: Neriman Cahit ve Mustafa Gökçeoğlu)
3 Eylül Pazartesi 20.30 Panel: “Kayıp Özne: Kıbrıslı Türklerin Ahvali”- Moderatör: Cenk Mutluyakalı, Konuşmacılar: Hürrem Tulga, Hasan Yıkıcı, Mustafa Öngün
4 Eylül Salı 20.30 Panel: “Kıbrıs Sorunu; Kırılmanın eşiğinde mi?” Moderatör: Niyazi Kızılyürek, Konuşmacılar: Andros Kiprianu (Akel Genel Sekreteri), Mehmet Ali Talat
5 Eylül Çarşamba 20.30-Şiir gecesi: “Aşk Şiirleri Antolojisi” çerçevesinde şiirlerle (Düzenleyen: Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği)
6 Eylül 2018 Perşembe 20.30 Söyleşi: “Hakikatte Kırılma: Türkiye'de Medya ve İnternette Yanlış Bilgi”-Mehmet Atakan Foça (teyit.org sitesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni) Türkiye’den konuk (Düzenleyen: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği)
7 Eylül Cuma 20.30 Panel: “Çocuk İstismarı ve Çocuk Hakları”- Moderatör: Eşmen Tatlıcalı- Konuşmacılar: Nihan Koran, Hanife Aliefendioğlu, Deniz Düzgün.
 

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Son Güncelleme: 26.08.2018 10:15
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