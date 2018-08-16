Işık Kitabevi’nin 31. Kitap Fuarı 27 Ağustos-7 Eylül Arasında Yapılıyor...



FUARIN BU YILKİ TEMASI “KIRILMA”

FUARDA İLK KEZ EDEBİYAT HİZMET ÖDÜLLERİ VERİLECEK… ÖDÜLLERİ NERİMAN CAHİT VE MUSTAFA GÖKÇEOĞLU ALACAK

Işık Kitabevi’nin 31. Kitap Fuarı, “Kırılma” temasıyla 27 Ağustos ile 7 Eylül tarihleri arasında yapılıyor.

Fuarda bu yıl ilk kez verilecek Edebiyat Hizmet Ödüllerinin, Neriman Cahit ve Mustafa Gökçeoğlu’na takdim edileceği açıklandı.

Tüm kitapların yüzde 10 indirimli satılacağı fuar, pazar hariç her gün 09.00 – 13.00 ve 17.00- 24.00 saatleri arasında pazar günleri ise 17.00 - 24.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Lefkoşa’da Gençlik Merkezi’nin faaliyet gösterdiği Kızılbaş Kilisesi’nde yer alacak fuarla ilgili bugün basın toplantısı düzenlendi.

Işık Kitabevi sahibi Nahide Merlen ile kitap fuarının organizasyonuna katkıda bulunan Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nden Fatoş Avcısoyu Ruso ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden Simge Çerkezoğlu, fuarla ilgili detayları açıkladı.

Nahide Merlen, fuarın ilkinde dedikleri gibi okuyan, sorgulayan bir toplum olmak ve gençler yetiştirmek için kitap okumayı yaygınlaştırma çağrısı yaptı.

Tüm bu yıllarda birçok güzel gelişme yaşandığını ama birçok alanda da geri düştüklerini kaydeden Merlen, özellikle bu günlerde tüm dünyada ve Kıbrıs’ta büyük bir “kırılma” yaşandığın belirtti; “Tüm değerlerimiz inançlarımız ve umutlarımızla oynanıyor ve altüst edilmeye çalışılıyor. Biz de bu bağlamda 31. Kitap Fuarımızın ana temasını ‘kırılma’ olarak belirledik” diye konuştu.

Bu yıl bir yenilik yaparak Işık Kitabevi 1. Edebiyat Hizmet Ödülü verme kararı aldıklarını açıklayan Merlen, ülkeye yazıları ve araştırmalarıyla yıllardır emek veren Neriman Cahit ve Mustafa Gökçeoğlu’na Işık Kitabevi I. Edebiyat Hizmet Ödülü’nü vereceklerini duyurdu.

Fuarın bu yılki onur ödülünü “yerel yönetimlere yeni bir anlayış getiren ve onurlu duruşundan dolayı” Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’ye vereceklerini açıklayan Nahide Merlen, fuara Türkiye’den bu yıl araştırmacı yazar Tanıl Bora’nın konuk olacağını, Güney Kıbrıs’tan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’la beraber bir panelin konuşmacıları olacağını bildirdi.

Nahide Merlen, fuarda, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği’nin karikatür sergisi ve sohbet toplantısının yer alacağını; Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin de Türkiye’den “teyit.org” sitesinin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni’nin katılımıyla söyleşi düzenleyeceğini aktardı.

Merlen, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’yle de bir panel ve şiir gecesi düzenleyeceklerini söyleyerek, fuarın organizasyonuna katkıda bulunanlarla tüm okur ve dostlarına teşekkür etti.

RUSO

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nden Fatoş Avcısoyu Ruso, “Sosyal, kültürel, siyasal ve toplumsal alanlarda bize dayatılan ve kabul edilemez yaşantıların neticesinde ortaya çıkan kırılmaları, üreterek, paylaşarak ve birlik içerisinde hareket etmenin gücünü ve güzelliğini hatırlayarak varoluşsal dinamiğe dönüştürmek mecburiyetindeyiz” dedi.

Ruso, fuarda birliklerinin düzenleyeceği etkinliklerle ilgili de bilgi verdi.

ÇERKEZOĞLU

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcisi Simge Çerkezoğlu da, fuarda düzenleyecekleri panelle, son zamanlarda gerek Kıbrıs’ta gerek Türkiye’de yaşanan hatalı veya abartılı haberciliğe karşı doğru bilgiye ulaşmak adına kurulan teyit.org sitesinin kurucusuyla doğru habere ulaşmanın detaylarını paylaşacaklarını söyledi.

Çerkezoğlu, sadece gazetecilerin değil, okurların da mustarip olduğu günlük hayata sirayet eden bu konuyu masaya yatıracaklarını kaydetti.

IŞIK KİTABEVİ 31.KİTAP FUARI PROGRAMI

31. Işık Kitabevi Kitap Fuarı’nın programı şöyle:

27 Ağustos Pazartesi 20.30- Açılış: Kokteyl ve K. T. Karikatürcüler Derneği Sergisi

Müzik: Lefkoşa Belediye Orkestrası

Onur Ödülü: Ahmet Benli

28 Ağustos Salı 20.30- Panel: “Liberalizmin Açmazları; İdeolojisiz Partiler, Partisizleşen Toplumlar”- Moderatör: Başaran Düzgün, Konuşmacılar: Ferdi Sabit Soyer, Yücel Vural, Direnç Kanol.

29 Ağustos Çarşamba 20.30- Söyleşi: “Kırılma mı?” Tanıl Bora (Yazar ve Birikim dergisi yayın koordinatörü-Türkiye’den konuk) Moderatör: Niyazi Kızılyürek

30 Ağustos Perşembe 20.30- Panel: “Uluslar Ötesi Emek Hareketleri – Göçmenler, Mülteciler, İşçiler”- Moderatör: Nur Köprülü, Konuşmacılar: Ali Dayıoğlu, Fezile Osum, Koral Asam

31 Ağustos Cuma 20.30- Panel: “Dört Yanımız Üniversite”- Moderatör: Fatma Güven Lisaniler, Konuşmacılar: Ahmet Güneyli, Umut Bozkurt, Tarık Timur

1 Eylül Cumartesi 20.30- Söyleşi: “Siyasal İletişim ve Mizah -Gül(eme)mekten Kırılmak)” (Düzenleyen: Karikatürcüler Derneği) Karikatürcüler Derneği üyeleriyle biraz sohbet, biraz tantana

2 Eylül Pazar 20.30-Panel: “Edebiyat ne işe yarar?” Moderatör: Hakan Karahasan, Konuşmacılar: Halil Karapaşaoğlu, Emrah Öztürk, Fatoş Avcısoyu Ruso. (Düzenleyen: Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği) Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü: Neriman Cahit ve Mustafa Gökçeoğlu)

3 Eylül Pazartesi 20.30 Panel: “Kayıp Özne: Kıbrıslı Türklerin Ahvali”- Moderatör: Cenk Mutluyakalı, Konuşmacılar: Hürrem Tulga, Hasan Yıkıcı, Mustafa Öngün

4 Eylül Salı 20.30 Panel: “Kıbrıs Sorunu; Kırılmanın eşiğinde mi?” Moderatör: Niyazi Kızılyürek, Konuşmacılar: Andros Kiprianu (Akel Genel Sekreteri), Mehmet Ali Talat

5 Eylül Çarşamba 20.30-Şiir gecesi: “Aşk Şiirleri Antolojisi” çerçevesinde şiirlerle (Düzenleyen: Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği)

6 Eylül 2018 Perşembe 20.30 Söyleşi: “Hakikatte Kırılma: Türkiye'de Medya ve İnternette Yanlış Bilgi”-Mehmet Atakan Foça (teyit.org sitesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni) Türkiye’den konuk (Düzenleyen: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği)

7 Eylül Cuma 20.30 Panel: “Çocuk İstismarı ve Çocuk Hakları”- Moderatör: Eşmen Tatlıcalı- Konuşmacılar: Nihan Koran, Hanife Aliefendioğlu, Deniz Düzgün.

