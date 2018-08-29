Işık Kitabevi Fuarı Devam Ediyor...

BU AKŞAM TANIL BORA’NIN KATILACAĞI “KIRILMA MI?” KONULU SOHBET TOPLANTISI YAPILACAK

Işık Kitabevi’nin 31’inci Kitap Fuarı devam ediyor.

Fuarda bu akşam Birikim dergisi yayın koordinatörü Tanıl Bora’nın katılacağı “Kırılma Mı?’’ başlıklı söyleşisi yer alacak. Moderatörlüğünü Niyazi Kızılyürek’in yapacağı söyleşi 20.30’da başlayacak.

“LİBERALİZMİN AÇMAZLARI”

Işık Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre, fuar kapsamında dün akşam “Liberalizmin Açmazları; İdeolojisiz Partiler, Partisizleşen Toplumlar” konulu etkinlik gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Başaran Düzgün’ün yaptığı etkinlikte Ferdi Sabit Soyer, Yücel Vural ve Direnç Kanol konuştu.

PROGRAM

Etkinlikler yarın 20.30’da “Uluslar Ötesi Emek Hareketleri – Göçmenler, Mülteciler, İşçiler” konulu panelle sürecek. Moderatörlüğünü Nur Köprülü’nün yapacağı etkinlikte Ali Dayıoğlu, Fezile Osum ve Koral Asam konuşacak.

Fuar şu etkinliklerle devam edecek:

31 Ağustos Cuma günü saat 20.30’da “Dört Yanımız Üniversite” konulu panel yapılacak. Fatma Güven Lisaniler moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlikte Ahmet Güneyli, Umut Bozkurt ve Tarık Timur konuşacak.

1 Eylül Cumartesi günü 20.30 ’da “Siyasal İletişim ve Mizah -Gül(eme)mekten Kırılmak)” konulu söyleşi; 2 Eylül Pazar günü 20.30’da “Edebiyat ne işe yarar?” paneli yapılacak. Hakan Karahasan’ın moderatör olacağı panelde Halil Karapaşaoğlu, Emrah Öztürk ve Fatoş Avcısoyu Ruso sunum yapacak.

3 Eylül Pazartesi günü 20.30’da “Kayıp Özne: Kıbrıslı Türklerin Ahvali” konulu panel düzenlenecek. Cenk Mutluyakalı’nın moderatör olacağı etkinlikte Hürrem Tulga, Hasan Yıkıcı ve Mustafa Öngün konuşacak.

4 Eylül Salı günü 20.30’da Niyazi Kızılyürek moderatörlüğünde “Kıbrıs Sorunu; Kırılmanın eşiğinde mi?” paneli yapılacak. Panele konuşmacı olarak AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile 2. Cumhurbaşkanı, CTP eski Genel Başkanlarından Mehmet Ali Talat katılacak.

5 Eylül Çarşamba günü 20.30’da “Aşk Şiirleri Antolojisi” konulu şiir gecesi düzenlenecek.

6 Eylül 2018 Perşembe günü 20.30’da teyit.org sitesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Mehmet Atakan Foça’nın katılacağı “Hakikatte Kırılma: Türkiye'de Medya ve Internette Yanlış Bilgi” konulu sohbet toplantısı düzenlenecek.

7 Eylül Cuma günü 20.30’da düzenlenecek “Çocuk İstismarı ve Çocuk Hakları” konulu panele konuşmacı olarak Nihan Koran, Hanife Aliefendioğlu ve Deniz Düzgün katılacak.

Tüm kitapların yüzde 10 indirimli satılacağı fuar, pazar hariç her gün 09.00 – 13.00 ve 17.00- 24.00 saatleri arasında; pazar günleri ise 17.00 - 24.00 arasında ziyaret edilebilecek.