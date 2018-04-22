Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
175.132
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.6966
EURO
4.9812
Gazimağusa’da 5 kişi boğulmaktan kurtarıldı
GAZİMAĞUSA'DA 5 KİŞİ BOĞULMAKTAN KURTARILDI
Trafik kazası: İki kişi yaralandı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Kumyalı'da yangın
KUMYALI'DA YANGIN
Lefkoşa'da yangın
LEFKOŞA’DA YANGIN
banner256

Işık: “Gece kulüplerinin kapatılması konusunu insan hakları kapsamında yakından takip etmekteyiz”

KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, “gece kulüplerinin kapatılmasının bazı bakanlıklar tarafından gündeme getirildiği bugünlerde derneğin konuyu insan hakları kapsamında yakından takip etmekte olduğunu kaydetti.

Işık: “Gece kulüplerinin kapatılması konusunu insan hakları kapsamında yakından takip etmekteyiz”

KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, “gece kulüplerinin kapatılmasının bazı bakanlıklar tarafından gündeme getirildiği bugünlerde derneğin konuyu insan hakları kapsamında yakından takip etmekte olduğunu kaydetti.

22 Nisan 2018 Pazar 13:18
Işık: “Gece kulüplerinin kapatılması konusunu insan hakları kapsamında yakından takip etmekteyiz”

KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, “gece kulüplerinin kapatılmasının bazı bakanlıklar tarafından gündeme getirildiği bugünlerde derneğin konuyu insan hakları kapsamında yakından takip etmekte olduğunu kaydetti.

Işık yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Ülkede yıllardır süre gelen ve 7/2000 sayılı Yasa kapsamında faaliyet göstermekte olan Gece Kulüpleri ile ilgili kamuoyunda gündemde olan tartışmalar ile KKTC devletini “Kadın Ticareti, Seks Köleliği ve Fuhuş” iddiaları ile zan ve şaibe altında tutan Uluslararası raporları dikkate alan Derneğimiz özelde Gece Kulüpleri Sektöründe ve esasta KKTC. üzerinde yaratılan olumsuz imajı ortadan kaldırmak ve bu sektörde çalışan kadınların haklarını korumak ve yurttaşların muhtemel gelişmelerden sağlık ve sosyal düzenlerinin yanında en temel hakları olan “İnsan Hakları” ile “Kişilik Hakları ve Özel Yaşamlarının” olumsuz etkilenmesini ve zarar görmesini önlemek amacıyla Derneğimiz bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin oluşturduğu K. Eğlence Yerleri İşverenler Birliği ile 2014 yılında bir işbirliği anlaşması yapmış bulunmaktadır.
Derneğimiz devlet üzerindeki yaratılan haksız ve olumsuz imajlara mani olmak için mücadele ederken hükümetteki bazı bakanların 18 Nisan Çarşamba günü bu konuda düzenlenen çalıştayda KKTC devletini şaibe altında bırakan açıklamalarda bulunmalarını üzüntü ile karşılamaktadır.

Kamuoyu tarafından canlı yayında izlenen bu çalıştayda feminist aktivistlere devlete ve kişilere yönelik ahlak dışı hakaretler içeren pankartlı eylemde bulunmalarına izin verilmesini devletin manevi kişiliğini ve demokrasi adaletini tahkir ve provoke eden vahim bir sorumsuzluk ve insan hakları ihlali olduğunu Derneğimiz önemle vurgulamaktadır.

banner223

Derneğimizin KKTC’de seks işçiliği yapan kadınlarla görüştüğü kadınların tümü kendi isteğiyle ancak genelde ailelerinden habersiz olarak bu işi maddi kazanç sağlamak için yapmakta oldukları görülmektedir. Gece kulüplerinde çalışan kadınlar üzerinde yapılan psikolojik araştırmalarda kamuda çalışan bir kadınla kıyaslandığında herhangi bir farklılığa rastlanmadığı ortaya çıkmış bulunmaktadır. Her iki grubun da amacı ekonomik anlamda kazanç sağlamak ve yaptıkları iş nedeniyle de kendilerini başka bir iş yapan kadından farklı görmedikleri tespit edilmiştir. Bunun nedeni kültürel farklılık olup KKTC kültür ve geleneklerinde kabul görmeyen seks işçiliği onların kültüründe kabul görmekte olmasıdır. Ülkede genellikle seks işçileri yabancı uyruklu olduğu için toplum içerisinde seks işçisi olarak bulunan kadınlara da herhangi fiziksel ya da psikolojik bir baskı söz konusu olmamaktadır.

Yurtdışından üniversiteye kayıt yaptırarak öğrenci ve iş sektöründe çalışma statüsüyle kamufle edilerek para karşılığında aracılar ile getirilen kişiler ile Güney Kıbrıs’tan Kuzeye bu amaçla geçip kaçak yasadışı faaliyette bulunan çeşitli yabancı ülke uyruklu kadınların sağlık ve adli denetimden uzak faaliyetleri toplum için sağlık, sosyal ve ahlaki değerlerimiz için tehlike arzettiği bir ortamda yasal denetim altında olan gece kulüplerinin kapatılmasını istemenin insan haklarının korunması olamayacağı bilinmelidir.

Kamu düzenini ve sağlığını tehdit eden yasa dışı kaçak organize faaliyetlerin denetimini ve 2000 sayılı “Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası”nda öngörülen birliğe bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin üyeliklerinin yasal zorunluluk olması ve bu sektörün sivil toplum örgütlerinin denetimine açık olacak yasal düzenlemelerin yapılmasını Derneğimiz çalıştayda kayıtlara geçirilerek her çalışma grubunda kabul görmesini sağlamış olup Derneğimizin bu talepleri ile ilgili çalışmalarını başlatması için İçişleri Bakanlığına çağrı yapmaktadır.”

 

Son Güncelleme: 22.04.2018 16:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği’nden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı...
Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği’nden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı...
Gazimağusa’da 5 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Gazimağusa’da 5 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Mağusa’da 5 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Mağusa’da 5 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Kıbtes’ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Mesajı...
Kıbtes’ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Mesajı...
Alsancak’ta 3 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Alsancak’ta 3 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Trafik kazası: İki kişi yaralandı
Trafik kazası: İki kişi yaralandı
Özyiğit: “Kayıt kabul tüzüğü ile hedefimiz üniversitelerimizdeki öğrenci kalitesinin arttırılması”
Özyiğit: “Kayıt kabul tüzüğü ile hedefimiz üniversitelerimizdeki öğrenci kalitesinin arttırılması”
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 23 Nisan Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 23 Nisan Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Uluslararası Final Üniversitesi’ne Performans Analizi Ve Biyomekanik Laboratuvarı...
Uluslararası Final Üniversitesi’ne Performans Analizi Ve Biyomekanik Laboratuvarı...
Çaldığı dizüstü bilgisayarları sattı cezaevine gönderildi...
Çaldığı dizüstü bilgisayarları sattı cezaevine gönderildi...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim