Işık, Ekonomi Ve Enerji Bakanı’nı istifaya davet etti

KKTC Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, dövizde yüzde 25 oranında düşüşe rağmen gıda ürünlerinin fiyatlarında indirim sağlayamadığı ve temel tüketim besin maddelerinin piyasadan kaybolmasının önüne geçemediğini iddia ettiği Ekonomi ve Enerji Bakanı’nı istifaya davet etti.

Işık, temel tüketim maddelerinde stokçuluk yapılarak serbest piyasada tüketicilerin “perişan ve çaresiz bırakıldığını” savundu.

Yazılı açıklama yapan Işık, “Tüketicilerin en temel günlük besin tüketim maddesi olan patatesin piyasada bulunamaması, hükümetin ekonomik politikalarının resmen iflası demektir” iddiasına bulundu.