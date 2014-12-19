Işık: “Akaryakıtın Litresi 2 Tl Olmalı”

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Sözcüsü Hasan Yılmaz Işık akaryakıta yapılan indirimin yetersiz olduğunu söyledi.

Işık konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, dünya petrol piyasa fiyatlarına paralel aynı oranda yüzde 50 indirim yapılarak, akaryakıtın tüketicilere litresi 2 TL’lik fiyatla satılmasını istedi.

“Aynı oranda indirimin fiyatları akaryakıt maliyetlerine bağlı olan elektrik faturalarına ve tüp-gaz fiyatlarına da yansıtılarak yarı fiyatına indirilmeli ve tüketiciler kışın bu soğuk günlerinde ısınma olanakları ellerinden alınmamalıdır” diyen Işık, Teknecik Elektrik Santrali’ne filtre takılması için indirimin ertelenmesi önerisine ise Konfederasyon olarak tam destek verdiklerini kaydetti.

Işık, böyle bir durumda devletin ilgili rakam kadar borçlandırılmasını da talep etti.