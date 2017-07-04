İsg-Bir Aşırı Sıcakta Açık Hava Çalışmalarında Yangın Riskleri İle İş Sağlığı Ve Güvenliğine Dikkat Çekti; Önlem Alınmasını İstedi

İs Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) aşırı sıcaklarda açık hava çalışmalarında yangın risklerine ve iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekti.

İs Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) aşırı sıcaklarda açık hava çalışmalarında yangın risklerine ve iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekti.

İSG-BİR Başkanı Tezel Baykent yaptığı yazılı açıklamada, aşırı sıcaklıklarla birlikte iş kazaları riskinin arttığını, işyeri ve depo yangınları, orman ve kuru ot yangınları ile inşaatlarda iş kazalarının artış gösterdiğini ifade etti.

Baykent, ardı ardına gelen arazi, işyeri yangınları ,iş kazaları, yüksekten düşmeler ve sonucunda meydana gelen yaralanma, sakatlanma ve ölüm olaylarının iş güvenliği konusunda büyük bir zafiyet olduğunun kanıtı olduğunu ileri sürdü.

Açık havada çalışanların sıcaklığa maruz kalmaları sonucunda ciddi sağlık problemleri yaşamakta, hatta ölmekte olduklarına dikkat çeken Baykent, özel önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Alınan önlemlerin ve planların can kurtarıcı olabileceğine işaret eden Baykent, şu önerilerde bulundu:

“Susadığınızı hissetmeseniz dahi her 15 dakikada bir su için.Serinlemek için gölge alanlarda dinlenin. Açık renkli kıyafetler giyin ve şapka kullanın.Sıcaklıkla ilgili hastalık belirtilerini öğrenin ve acil durumlarda ne yapılması gerektiği hakkında bilgi edinin.İş arkadaşlarınıza göz kulak olun”.

İşverenlerin çalışanlarına güvenli çalışma alanları sağlamakla yükümlü olduklarını kaydeden Baykent, “ Bu durumda aşırı sıcaktan korunmuş işyerleri sağlamak, çalışanlara yeterli içme suyu, gölgeli dinlenme alanları ve dinlenme olanakları sağlamak işverenlerin görevi ve sorumluluğudur” dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 44’üncü maddesi altında yapılan İşyerlerinde Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Tüzüğünün ortam sıcaklığını düzenleyen 7’nci maddesine göre, çalışılan ortamın sıcaklığının, çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olmak zorunda olduğunu belirten Baykent, işyerlerindeki sıcaklık 15 santigrat dereceden az ve 35 santigrat dereceden fazla olmayacak şekilde işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

İs sağlığı ve güvenliği denetimlerinin yetersiz olduğunu savunan Baykent, tüm toplumu, özelde ise işyeri sahipleri ile çalışanları, içinde bulunulan aşırı sıcak günlerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç sahibi olmaya ve muhakkak tedbir almaya çağırdı.

Baykent, yetkililere de, aşırı sıcak günlerde radyasyonun en yüksek olduğu saatler arasında çalışma yasağı uygulamaları için çağrıda bulundu.