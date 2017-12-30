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İşçi lojmanında yangın: 1 ölü

Magusa'da Arslan Mobilya'ya işçi lojmanında yangın çıktı, Şükrü Dağdelen(31) yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

İşçi lojmanında yangın: 1 ölü

Magusa'da Arslan Mobilya'ya işçi lojmanında yangın çıktı, Şükrü Dağdelen(31) yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

30 Aralık 2017 Cumartesi 09:03
İşçi lojmanında yangın: 1 ölü
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Mağusa'da Arslan Mobilya'ya ait işçi lojmanında yangın çıktı,Şükrü Dağdelen(31) yanarak feci sekilde hayatını kaybetti.   Dağdelen'i yangından kurtarmak için camı kırarak, içeriye girmeye çalışan Ahmet Arı da yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor. Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle: 30.12.2017 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Gazimağusa’da ,Asiller yolu sokakta faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Gazimağusa’da sakin Mehmet ARSLAN’ın (E-46,Dülger) yaptığı Arslan Mobilya isimli iş yerine ait 3 odalı lojmanda ısınmak için yakılan gazlı sobanın ateşinin yatağa temas etmesi neticesinde bir yangın çıkmıştır.Yangın esnasında konu ikametgahın yatak odasında uyuyan Şükrü DAĞDELEN(E-31) yanarak vefat etmiştir.Yangın neticesinde ikametgahın yatak odası tamamen , mutfak kısmı ise kısmen yanarak hasar görmüştür.Müteveffanın cesedi otopsi maksatları için Gazimağusa Devlet Hastahanesi morguna kaldırılmış olup Soruşturma devam eder.

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