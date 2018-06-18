Atatürkçü Yaşam Derneği Genel Başkan Ahmet İşcan, Dernekler Yasası’nın uygulanmasını istedi.



İşcan bugün yaptığı yazılı açıklamada, yeni değiştirilmiş yasanın mecliste gündeme getirilmek istenmesinin devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını savundu.



Ahmet İşcan, “Toplamda 30 maddeden oluşan ve çağdaş normlarda hazırlandığına inandığımız mevcut Dernekler Yasası bu girişimle yasa yapıcılara ve yasaları uygulayıcılara, halkımızın ve kurallara uyarak kendini adapte eden tüm sivil toplum örgütleri nezdinde güven erozyonu olarak yansıyacak” dedi.