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İşadamı Havalimanı’nda gözaltına alındı.

İşadamı Havalimanı’nda gözaltına alındı.

İşadamı Havalimanı’nda gözaltına alındı.

İşadamı Havalimanı’nda gözaltına alındı.

26 Kasım 2014 Çarşamba 12:54
İşadamı Havalimanı’nda gözaltına alındı.
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Münevver Karabulut'un öldürülmesi davasında "suçluyu kayırmak"tan hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan Cem Garipoğlu'nun amcası iş adamı Hayyam Garipoğlu, tutuklandı. Kesinleşen 3 yıl hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Hayyam Garipoğlu, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Londra'dan geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Garipoğlu, havalimanı polisleri tarafından Bakırköy Adliyesi'ne getirilerek, infaz savcılığına çıkarıldı. Hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunan Garipoğlu, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Hayyam Garipoğlu'nun avukatı Aytekin Kaya, müvekkilinin teslim olduğunu belirterek, ''Şirket avukatları tarafından müracaat edildi. Emniyetten arkadaşların da bilgisi vardı, daha önceden bilgi verildi. Hayyam Garipoğlu, adalete teslim oldu. Eski tutuklu kaldığı sürenin mahsubu yapıldıktan sonra tahliye olması bekleniyor. İnfazından dolayı kaçmadı, işlerinin yoğunluğu dolayısıyla yurt dışındaydı. Yoksa kendiliğinden müracaat etmezdi'' diye konuştu. 
Münevver Karabulut cinayeti davası
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nu ''çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek'' suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu'nun beraatına hükmeden mahkeme, amca Hayyam Garipoğlu ile Ahmet Batur, Mehmet Karakayalı ve Habib Kurt'u "suçluyu kayırmak", anne Tülay Makbule Garipoğlu'nu da "suç delillerini gizlemek ve yok etmek" suçlarından 3'er yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 29 Mart 2012'de cezaları onamıştı. Kız arkadaşı Münevver Karabulut'u 5,5 yıl önce öldüren Cem Garipoğlu, cezasının infazı için tutulduğu Silivri 5 No'lu Cezaevi'ndeki koğuşunda 10 Ekim'de ölü bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu incelemesinde, Garipoğlu'nun intihar ettiği belirlenmişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti. 
Garipoğlu'nun ''Sümerbank'' davası
İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi de Sümerbank'ın zarara uğratılmasına ilişkin davada, 13 Aralık 2013'te verdiği kararda, Hayyam Garipoğlu'nu "zimmet'' suçund 
Son Güncelleme: 26.11.2014 12:59
Anahtar Kelimeler:
Münevver KarabulutCem GaripoğluAtatürk HavalimanCinayetHttp://www.kibrismanset.com/
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