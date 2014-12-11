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İşadamı Hansel’in Ölümü

Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi’ndeki işyerinde bu sabah ölü bulunan işadamı Ümit Hansel’in (E-56) intihar ettiği açıklandı.

İşadamı Hansel’in Ölümü

Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi’ndeki işyerinde bu sabah ölü bulunan işadamı Ümit Hansel’in (E-56) intihar ettiği açıklandı.

11 Aralık 2014 Perşembe 12:56
İşadamı Hansel’in Ölümü
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POLİS ÖLÜM SEBEBİNİ İNTİHAR OLARAK AÇIKLADI
 
 Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi’ndeki işyerinde bu sabah ölü bulunan işadamı Ümit Hansel’in (E-56) intihar ettiği açıklandı.

Polis Basın Subaylığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucunda Hansel’in ölüm nedenini açıkladı.

Ümit Hansel’in kendi silahıyla intihar ettiğini açıklayan polis, ceset üzerinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadığını belirtti.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

56 yaşındaki Hansel bu sabah saat 08.30’da, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Salahi Hansel Ltd. isimli iş yerinde ölü bulunmuştu.

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