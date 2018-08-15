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İŞAD :” Sunulan Ekonomik Paket Ekonomimize İstenen Katkıyı Yapamayacak”

Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) Başkanı Dengiz Kürşat, hükümetin açıkladığı 23 maddelik ekonomik önlem paketinin ekonomiye istenen katkıyı yapamayacağını savundu.

İŞAD :” Sunulan Ekonomik Paket Ekonomimize İstenen Katkıyı Yapamayacak”

Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) Başkanı Dengiz Kürşat, hükümetin açıkladığı 23 maddelik ekonomik önlem paketinin ekonomiye istenen katkıyı yapamayacağını savundu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:36
İŞAD :” Sunulan Ekonomik Paket Ekonomimize İstenen Katkıyı Yapamayacak”

Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) Başkanı Dengiz Kürşat, hükümetin açıkladığı 23 maddelik ekonomik önlem paketinin ekonomiye istenen katkıyı yapamayacağını savundu.


Hükümetin açıkladığı ekonomik önlemleri yazılı açıklamayla değerlendiren İŞAD Başkanı Dengiz Kürşat, ekonomiyi iyileştirmenin tek yolunun dışardan gelen dövizi artırmak olduğunu, ancak hükümetin açıkladığı pakette bunu çok az görebildiklerini ifade etti.


Sunulan paketin içte ekonomik daralmaya yol açacağını söyleyen Kürşat, yapılması gereken çalışmaların dıştan gelen sermayeyi ve döviz cinsi para girdisini artırmak olması gerektiğini belirtti.


Ülkeye üçüncü ülkelerden yüksek öğrenim için oldukça önemli sayıda varlıklı öğrenci geldiğini kaydeden Kürşat, bu öğrencilerin ekonomiye çok daha fazla katkı yapmalarını sağlamak için  gerekli yasal prosedürleri yerine getiren öğrencilerin mülk almaya teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. 


Kürşat,  minimum 75 bin sterlinlik bir mülk satın alan üçüncü dünya ülkesi öğrencilerin çekirdek ailelerine, minimum 180 gün KKTC de ikamet etmeleri şartı ile oturum verilebileceğini, bu durumda hem öğrencilerin hem de ailelerinin KKTC ekonomisine daha fazla katkı yapabileceğini ifade etti.


 Kürşat, bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere teşvik paketleri sunularak, adada yatırıma teşvik edilmesini, ayrıca Güney’den Rumların geçişlerinin kolaylaştırılması ve KKTC’ye gelmelerinin teşvik edilmesini önerdi.
 


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Son Güncelleme: 15.08.2018 21:42
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