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İşad, Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Türkiye, Yunanistan, AB, BM Ve ABD’ye Çağrıda Bulundu

Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD), Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlaması için Türkiye, Yunanistan, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devetleri’ne yaratıcı ve güçlü çaba gösterme çağrısında bulundu.

İşad, Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Türkiye, Yunanistan, AB, BM Ve ABD’ye Çağrıda Bulundu

Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD), Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlaması için Türkiye, Yunanistan, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devetleri’ne yaratıcı ve güçlü çaba gösterme çağrısında bulundu.

16 Aralık 2014 Salı 14:47
İşad, Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Türkiye, Yunanistan, AB, BM Ve ABD’ye Çağrıda Bulundu
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Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD), Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlaması için Türkiye, Yunanistan, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devetleri’ne yaratıcı ve güçlü çaba gösterme çağrısında bulundu.

İŞAD adına Metin Şadi yaptığı yazılı açıklamada, “Başta Kıbrıslıların arzusu ve talebi sonrasında Türkiye Yunanistan başta olmak üzere BM, ABD ve AB, diğer tüm tarafların bir an önce müzakerelerin yeniden başlaması için yaratıcı ve güçlü çaba göstermesini beklemekteyiz” dedi.

Müzakerelerin geldiği aşamadan hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade eden Şadi, bölgede bulunan hidrokarbon yataklarının ortak menfaatlerle ve işbirliğinde kullanılması halinde taraflara benzersiz fırsatlar doğuracağına inandığını belirtti.

EŞ ZAMANLI ADIMLAR TIKANIKLIĞI GİDEREBİLİR

Eş zamanlı atılacak bazı adımların Kıbrıs sorunundaki mevcut tıkanıklığı giderileceğine inandığını kaydeden Şadi, Kıbrıs Rum tarafının müzakere masasına geri dönme iradesi ortaya koyarak 6 ay ile 1 yıl içerisinde Kıbrıs sorunu çözme yönünde güçlü niyet beyan etmesinin, müzakere atmosferini pozitif yönde etkileyeceğini, ilgili tüm tarafları ve halkları da güçlü bir şekilde motive edeceğine inandıklarını belirtti.

Şadi, Türk tarafı ile Rum tarafının, bölgede yürütülen hidrokarbon arama çalışmalarını müzakerelerin yeniden başlamasıyla eş zamanlı askıya almasının müzakere sürecine çok büyük katkı koyacağını savundu.

Yeniden başlayacak müzakere sürecinde, ABD veya Uluslararası toplum önderliğinde güven yaratıcı önelemler için üst düzey teknik bir komitenin kurulmasını da öneren Şadi, Komitede iki toplumun, enerji, su, diğer doğal kaynaklar ve birleşme sonrası yeniden yapılanma alanlarında birlikte çalışmasının, çözüm yönündeki atmosferi pozitif yönde değiştirecek ve sonuca varılmasında büyük etki oluşturacağına inandığını kaydetti.

Kıbrıs Rum Lider Nikos Anastaisadis’e geçmiş olsun dileğine bulunan Şadi, Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile bilrikte çözüm yönünde ortaya güçlü bir inisiyatif koyması temenisini de dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD)Kıbrıs Sorunuyla Ilgili Müzakerelerin Yeniden Başlaması Için TürkiyeYunanistanBirleşmiş MilletlerAvrupa Birliği Ve Amerika Birleşik Devetleri’ne Yaratıcı Ve Güçlü çaba Gösterme çağrısında Bulundu.
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