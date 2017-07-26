İş Kadınları Derneği, Girne’nin Sorunlarını Ele Aldı

Lefkoşa, 26 Temmuz 17 (.): İş Kadınları Derneği bölgesel toplantılar çerçevesinde Girne’de toplantı yaparak bölgenin sorunlarını ele aldı.

Dernek Başkanı Şenay Ekingen, yazılı açıklamasında, “Ortaya çıkan değerlendirmelerde Girne bölgesi turizm, eğitim ve inşaat sektörünün bir fırsat oluşturmasına rağmen altyapı, planlama ve siyasi yaptırım önemli bir eksiklik tespiti yapıldı” ifadelerini kullandı.

Yapılaşmanın ve hızlı nüfus artışının trafikte sorun yarattığını belirten Ekingen, müzeler ve eski eserlerin, daha iyi korunup turizmin daha etkili kullanılması gerektiği ve Girne Eski Liman’ın önemli bir fırsat olmasına rağmen potansiyelinin çok altında kullanıldığı kaydedildi.

Ekingen, açıklamasında toplantıda, sorunların tespiti ve çözümü konusunda artan nüfus ile birlikte şahısların kaydı olmadığı ve kayıt dışı nüfusun ciddi şekilde arttığı gözleminin ifade edildiğini ve kalifiye eleman sıkıntısı olduğu üzerinde durulduğunu belirtti.

Halk sağlığı konusundaki eksiklerin de gündeme geldiğini bildiren Ekingen, toplu yerlerin denetimindeki eksikliği ve hormonlu gıdaların ciddi sorun yarattığının belirtildiğini ifade etti.

Son dönemde gayrimenkul fiyatların da ciddi bir artış olduğunu belirten Ekingen, Türkiye vatandaşlarından Girne’ye dönük ilgisi olduğunu fakat bunun sürdürülebilir olmadığını da kaydetti.

(GÖZ/GÜL)