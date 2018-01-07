banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116638
ALTIN
158.478
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0682
EURO
4.4957
“İş Verin Çalışayım”
“İş Verin Çalışayım”
3 Yılda 223 Çocuk Suçlu
3 Yılda 223 Çocuk Suçlu
Ani Ölüm
Ani Ölüm
Uyuşturucuya Liz’den Vize Yok
Uyuşturucuya Liz’den Vize Yok
banner256
Flaş Haber
“İş Verin Çalışayım”
Kapat

“İş Verin Çalışayım”

“İş Verin Çalışayım”

07 Ocak 2018 Pazar 10:59
“İş Verin Çalışayım”
banner238

“İŞ VERİN ÇALIŞAYIM”

Elektriği bile olmayan harabe halindeki tek odalı evde yaşayan Şengül Akburç, yetkililerden yardım istedi

Gazimağusa’da, Anıt Çember yakınlarında, tek odalı ve elektriği bile olmayan bir evde hayatını idame ettirmeye çalışan Şengül Akburç, yetkililerden yardım istedi. Merkezi Cezaevi’nde bir süre yattığını ve tahliye olduktan sonra kendisine iş verilmediğini belirten Akburç, 5 yıldır elektriği bile olmayan evde yaşamak zorunda bırakıldığını ifade etti.

Elektriksiz yaşamaya alıştım

Elektriksiz yaşamaya alıştığını, ancak evin durumunun oldukça kötü olduğunu belirten Akburç, “devlet evimi tamir ettirsin ya da bana iş versinler. Artık dayanacak gücüm kalmadı, cezaevinden çıktıktan sonra kimse bana iş vermek istemiyor. Günde 4-5 çeşit ilaç kullanıyorum artık sesimi duysunlar” şeklinde konuşarak isyan etti.

Kaynak: Diyalog

Son Güncelleme: 07.01.2018 12:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 Yılda 223 Çocuk Suçlu
3 Yılda 223 Çocuk Suçlu
Gaziveren'de UFO Heyecanı
Gaziveren'de UFO Heyecanı
KOOPBANK’IN IPHONE X TALİHLİLERİ TELEFONLARINI ALDI
KOOPBANK’IN IPHONE X TALİHLİLERİ TELEFONLARINI ALDI

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim