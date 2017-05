İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ÖNCÜ KURULUŞ



İş Sağlığı ve Güvenliği’nde (İSG) öncü kuruluş, çok uluslu LafargeHolcim şirketi, 90 ülkeden 115 bin çalışanının katıldığı Global İSG günlerini 16 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriyor.Şirketin Kuzey Kıbrıs ayağında faaliyet gösteren Boğaz Endüstri ve Madencilik (BEM) Ltd bu tarihler arasında bir dizi İSG faaliyeti düzenliyor.Faaliyetlerin amacının, tüm çalışanlara ve paydaşlarına İş Sağlığı ve Güvenliği’nin önemini vurgulamak ve daha fazla farkındalık kazandırmak olduğu belirtildi.16 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Global İSG Günleri faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan BEM Ltd Genel Müdürü Erhan Bolkan, amaçlarının çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda doğru davranışı sergilemesini sağlamak ve çalışanları bu yönde motive edip, cesaretlendirmek olduğunu söyledi.Bolkan, "Güvensiz Davranışı Durdur !" sloganı ile başlayacak Global İSG günlerinin çalışanları İSG kurallarına hassasiyetle uymaya yönlendirdiğini ve birlikte hareket etme ruhu aşıladığını belirtti.BEM Ltd Genel Müdürü Erhan Bolkan, ikincisi gerçekleştirilecek 2017 Global İSG günlerinin bütün çalışanlara pozitif katkıda bulunacağından emin olduğunu ve bu kazanımların sahadaki çalışanların davranışlarınada yansımasını beklediğini belirtti.Bu doğrultuda yapılacak etkinlikler arasında Trafik Güvenliğine dikkat çekmek amacı ile İskele bölgesi okul önlerinde broşür dağıtımı, İş Sağlığı ve Güvenliğibilgi yarışması, sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü, sağlık kontrolleri, sürücülere Yol Güvenliği Eğitimi ve İSG Eğitim Merkezi açışılışı yer almaktadır.