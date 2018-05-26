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İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanlığına Güvenç Yüksel getirildi

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği’nin 4. Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Birlik Başkanlığına Güvenç Yüksel getirildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanlığına Güvenç Yüksel getirildi

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği’nin 4. Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Birlik Başkanlığına Güvenç Yüksel getirildi.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 13:38
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanlığına Güvenç Yüksel getirildi

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği’nin 4. Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Birlik Başkanlığına Güvenç Yüksel getirildi.

Birlikten verilen bilgiye göre, KTMMOB’de bugün yapılan genel kurulda, Yönetim Kurulu asil üyeliğine Tezel Baykent, Uğur Ergün, Fatoş Anter, Meryem Baltacı, Burcu Kutalmış, Damla Karadeniz. Yönetim Kurulu yedek üyeliğine ise Emir Taşcıoğlu ve Özge Eminoğlu seçildi.

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Denetim Kurulu asil üyeliğine Tunç Adanır, Omaç Tekgüç, yedek üyeliğine Yunus Terlik getirildi.Disiplin Kurulu asil üyeliğine Mustafa Sarıgül, Kaan Özçürümez ve Umut Kurşun, yedek üyeliğine Mehmet Kubilay seçildi.
 

Son Güncelleme: 26.05.2018 16:44
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