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İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği, aşırı sıcaklarda artan yangın ve iş kazalarına karşı uyardı, önlem istedi
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İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği, aşırı sıcaklarda artan yangın ve iş kazalarına karşı uyardı, önlem istedi

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği, aşırı sıcaklarda artan yangın ve iş kazalarına karşı uyardı, önlem istedi

31 Temmuz 2018 Salı 07:24
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği, aşırı sıcaklarda artan yangın ve iş kazalarına karşı uyardı, önlem istedi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARI BİRLİĞİ: “ AŞIRI SICAKLARDA AÇIK HAVA ÇALIŞMALARINDA YANGIN RİSKLERİNE VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE DİKKAT”

"BÖYLE GÜNLERDE RADYASYONUN EN YÜKSEK OLDUĞU 11.00-16.00 ARASI ÇALIŞMA YASAĞI UYGULANSIN"

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği, ülkede yaz aylarında sıcakların aşırı artmasıyla risklerin yükseldiği, işyeri ve depo yangınları, orman ve kuru ot yangınları, ayrıca inşaatlarda iş kazalarının da artış göstermeye başladığına dikkat çekerek, işyeri sahipleri ile çalışanları başta olmak üzere tüm toplumu, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç sahibi olmaya ve tedbir almaya çağırdı.
Birlik, yetkililere de, böyle günlerde radyasyonun en yüksek olduğu 11:00 -16:00 saatleri arasında çalışma yasağı uygulamaları için gerekeni yapmalarını önerdi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı Güvenç Yüksel yaptığı yazılı açıklamada, ardı ardına gelen arazi, işyeri yangınları ve iş kazaları, yüksekten düşmeler sonucunda meydana gelen yaralanma, sakatlanma ve ölüm olaylarını, “ülkemizde iş güvenliği konusunda arzulanan yerin çok uzağında olduğumuzun kanıtı” olarak değerlendirerek, aşırı sıcak hava koşullarında daha sıkı tedbirler alınmadığı takdirde daha büyük kazaların yaşanabileceği uyarısında bulundu.
AŞIRI SICAKLARDA ÇALIŞANLAR RİSK ALTINDA…
Hava sıcaklığının nemle birlikte arttığında sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden oluğunu dile getiren Yüksel, “Özellikle; 65 yaş ve üzeri yaşlılar, aşırı kilolular, açık alanda çalışanlar, kronik hastalığı olanlar (Şeker hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, beyin ve damar hastalıkları, böbrek hastalıkları), sürekli ilaç (Özellikle tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçları) kullananlar, alkol ve madde bağımlıları tehlike altındadırlar” dedi.
Yüksel, açık havada çalışanların sıcaklığa maruz kalmaları sonucunda ciddi sağlık problemleri yaşadığını, hatta ölebileceklerini dile getirerek, sıcaklığa bağlı hastalıklardan en çok etkilenen meslekleri hatırlattı.
Yüksel, OSHA’nın (Occupational Safety & Health Administration) açık havada sıcakta çalışanlar için tavsiye ettiği 5 tedbiri şu şekilde sıraladı;
“1.Susadığınızı hissetmeseniz dahi her 15 dakikada bir su için.
2.Serinlemek için gölge alanlarda dinlenin.
3. Açık renkli kıyafetler giyin ve mutlaka şapka kullanın.
4.Sıcaklıkla ilgili hastalık belirtilerini öğrenin ve acil durumlarda ne yapılması gerektiği hakkında bilgi edinin.
5.İş arkadaşlarınıza göz kulak olun.”
KORUYUCU ÖNLEMLER
Yüksel açıklamasına şöyle devam etti;
“İSG-Bir olarak devlete ve işverenlere, açık havada çalışmalarda her risk seviyesi için sıcaklıkla ilgili hastalıklardan korunma amacıyla; çalışanlara güvenli çalışma alanları ve aşırı sıcaktan korunmuş işyerleri yanında yeterli içme suyu, gölgeli dinlenme olanakları sağlamaları, çalışanları sıcaklıkla ilgili hastalıklar ve korunma yolları hakkında bilgilendirmeleri ve onlara gerekli eğitimleri aldırmaları, ağır işlerde çalışanlar, işe yeni başlayanlar ve sıcaklık toleransı düşük çalışanlar için daha sıklıkla dinlenme araları vermeleri konusunda etkin önlemler almak için çağrıda bulunuyoruz.
İSG-BİR olarak işyeri sahipleri ile çalışanları başta olmak üzere tüm toplumumuzu, içinde bulunduğumuz bu aşırı sıcak günlerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç sahibi olmaya ve muhakkak tedbir almaya çağırır, yetkililere de böyle günlerde radyasyonun en yüksek olduğu 11:00 -16:00 saatleri arasında çalışma yasağı uygulamaları için gerekeni yapmalarını öneririz. Tüm halkımıza kazasız, sağlıklı günler dileriz”.
 

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Son Güncelleme: 31.07.2018 10:49
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