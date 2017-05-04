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04 Mayıs 2017 Perşembe 16:14

İş Sağlığı Ve Güvenliği Haftası

İş Sağlığı Ve Güvenliği Haftası
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GÜRCAFER: “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, HÜKÜMETLERİN BİRİNCİL VAZİFESİ HALİNE GELMELİ”

 Kıbrıs Türk İnşaat Müteahitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, iş sağlığı ve güvenliğinin, çözümlenmesi gereken öncelikli sorun olarak hükümetlerin birincil vazifesi haline gelmesi gerektiğini kaydetti.

Gürcafer, 4 -10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği haftası nedeniyle mesaj yayınladı. Cafer Gürcafer, mesajda, iş sağlığı ve güvenliği hususunda yaşanan olumsuzluklarda yanlış davranışın, her gün daha büyük bir sorun olarak yeniden karşılarına çıktığını belirtti.

Ülkedeki sorunların çözümsüz kalıyor olmasının en önemli nedeninin, sorunların önceliklerine göre belirlenmemesi olduğunu ifade eden Gürcafer, bu konuda verilen mücadelenin yazılan birkaç cezadan öteye gitmediğini savundu.

“Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değil” diyen Gürcafer, konunun, çözümlenmesi gereken öncelikli sorun olarak hükümetlerin birincil vazifesi haline gelmesi gerektiğini kaydetti.

Gürcafer mesajına şöyle devam etti:

“Bu konuda öncelikle sistem oluşturulmalı devamında ise sistemin bütünü denetlenmelidir. Aksi takdirde televizyon ve basın eşliğinde yapılacak olan denetimler populizmden başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği haftasının çalışanların daha güvenli koşullarda çalışmasına vesile olmasını diler, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma yaşamı için tüm tarafları gereken sorumluluğu üstlenmeye çağırırım.”

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