İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı Tezel Baykent, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve kültür haline getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, gerekli denetimeler ve risk değerlendirmelerinin tüm sektörlerde, devlet kurumlarında, okullarda yapılmasını istedi.

Baykent, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle yayımladığı bildiride, iyileştirici önlemlerin alınması ve eğitimler verilmesi gerektiğini, çünkü insan yaşamının her şeyden daha değerli olduğunu kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in, çalışma yaşamının en önemli konularından olan İş Sağlığı ve Güvenliği için, göreve geldiği günden bu yana çalışarak, “Acil Kriz Masası” oluşturduğuna değinen Baykent, bakan Çeler’in kendisinin de içinde bulunduğu ekiplerle, inşaat şantiyelerinde denetim yapmasını, birçok inşaatın önlem alınmaması nedeniyle kapatılmasını, yetersiz ancak iyi yönde atılmış adım olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Sorunun sadece cezai işlemlerle ortadan kaldırılamayacağına da dikkat çeken Baykent, şöyle devam etti:

“Kazalar genel olarak dikkatsiz davranış, düşük eğitim seviyesi ve işle ilgili yetersizlikten kaynaklanmaktadır. Denetim ve eğitimin gerekliliği göz önünde bulundurularak iş yerleri, tehlike sınıflarına göre ayrılmalı, çalışanların işe girişlerinde ve devamında belirlenen periyotlarda eğitim almaları sağlanmalıdır. Bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.”

“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜR HALİNE GETİRİLMELİ”

İş sağlığı ve güvenliğinin herkes için ve bundan herkesin sorumlu olduğunu vurgulayan Baykent, hedefin tüm ülkede iş sağlığı ve güvenliğinin bir kültür haline getirilmesi olması gerektiğini söyledi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı Tezel Baykent, cumartesi günü UKÜ’de, hafta nedeniyle üyelerine yönelik “Etkili Öğretim Yöntemleri” semineri düzenleyeceklerini de açıkladı ve tüm çalışanlara, halka kazasız, sağlıklı ve güvenli bir iş yaşamı dileğinde bulundu.