İş kazasında 1 kişi yaralandı

İŞ KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI





Haspolat’ta dün, bir inşaatta kule vinç operatörlüğü yapan S.K.(E-30)’nin kullanımındaki vinç ile demir kalıpları inşaat içerisinden alıp kalıpçıların bulunduğu yere taşıdığı sırada, vincin dönen kolu üzerinde monteli aydınlatma projektörü yerinden çıkarak yaklaşık 20 metre aşağıda bina içerisinde demir kalıpları yan yana sıkıştırıp bağlayan Ali Kurnaz’ın üzerine düştü.Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Kurnaz, kalça kemiği ile beli arasında oluşan kırıklar nedeniyle ameliyat edilerek ortopedi servisinde gözetim altına alındı.