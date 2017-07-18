İş Kazasına Bir Kurban Daha

Girne’de bir inşaatta çalışırken iş kazası geçiren ve ciddi şekilde yaralanan Suat Ağcabay (E-42) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti.Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 09.00’da elektrik işlerini yaptığı sırada duvarda dayalı bulunan beş adet suntayı çekmeye çalıştığında, suntaların üzerine düşmesiyle kendisi de yere düşüp başını çarpan Ağcabay, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisindeyken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 18:00'de yaşamını yitirdi.