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26 Nisan 2017 Çarşamba 08:17

"İş Kazası" Yine Ölümle Sonuçlandı...

'İş Kazası' Yine Ölümle Sonuçlandı...
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Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz Cuma günü (21.04.2017) saat 07:30 sıralarında, Çatalköy’de Adalı Turizm’e ait yapımı devam etmekte olan otel inşaatında çalıştığı sırada dengesini kaybederek 7.5 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralan ve Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan Pakistan uyruklu Mohammad Kahwar (E-32), bugün sabaha karşı saat 01:20’de yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor… 

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