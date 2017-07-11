İş Kazası… Camın Patlaması Sonucu Yaralandı

Girne’de vitrin camının değişimi sırasında camın patlaması sonucu 38 yaşındaki Şevket Yılmaz yaralandı.
TAK muhabirinin polisten aldığı bilgiye göre kaza, LC Waikiki adlı iş yerinin çatlak vitrin camının Efe Berdan Camcılık Şirketi tarafından vakumlu vinçle sökülmesi sırasında meydana geldi.
Şirkete cam değişimi için yardımda bulunan Şevket Yılmaz, camın patlaması sonucu sol bilek kısmından ciddi şekilde yaralandı.
Yılmaz, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.