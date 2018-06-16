İş kazası: Bir ağır yaralı

BAFRA’DA İŞ KAZASINDA BİR AĞIR YARALI... OTEL İNŞAATINDA ÇALIŞAN 52 YAŞINDAKİ İSMAİL KIZILDEMİR 4.20 METRE YÜKSEKTEN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

Bafra'da bu sabah meydana gelen iş kazasında 52 yaşındaki İsmail Kızıldemir, ağır yaralandı.

Saat 09.00’da Zafer İnşaat isimli şirket tarafından yapımı devam eden Concorde Otel’de, taşeron bir firmada çalışan İsmail Kızıldemir (E-52), konferans salonunun sahne balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek 4.20 metre yükseklikten parke zemine düştü.

Polis açıklamasında, olayda ağır yaralanan İsmail Kızıldemir’in kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.