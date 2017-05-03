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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:25

İŞ KAZASI: 22 YAŞINDAKİ GENÇ YOĞUN BAKIMDA

İŞ KAZASI: 22 YAŞINDAKİ GENÇ YOĞUN BAKIMDA
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Lefkoşa’da bu sabah saatlerinde bir iş kazası daha gerçekleşti Kaza sonucu Mehmet Demirbilek yoğun bakıma alındı.

Bu sabah saat 08:00 sıralarında, Lefkoşa’da Yusuf Kaptan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın dış cephe boyasını yapmakta olan Mehmet DEMİRBİLEK (E-22), apartmanın arka cephesinde boya işi yapmak için demir inşaat iskelesi kurmakta olduğu esnada, apartmanın yerde bulunan su depolarına gelen elektrik kablolarına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Olayda yaralanan Mehmet DEMİRBİLEK kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisini müteakip Kolan British Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor 
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İŞ KAZASI: 22 YAŞINDAKİ GENÇ YOĞUN BAKIMDA
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