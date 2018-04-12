Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109946
ALTIN
176.467
DOLAR
4.1014
STERLİN
5.8285
EURO
5.0453
Konyalıoğlu Teminata Bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Sahte Olduklarını Bilmiyormuş
SAHTE OLDUKLARINI BİLMİYORMUŞ
180 KİLO KAÇAK DANA ETİ
180 KİLO KAÇAK DANA ETİ
Mallıdağ Kooperatifi’nde yolsuzluk
Mallıdağ Kooperatifi’nde yolsuzluk
banner256

İŞ KADINLARI FİRMA VE ÜRÜN TANITIM SERGİSİ 8 MAYIS’TA AÇILACAK

İŞ KADINLARI FİRMA VE ÜRÜN TANITIM SERGİSİ 8 MAYIS’TA AÇILACAK

12 Nisan 2018 Perşembe 16:09
İŞ KADINLARI FİRMA VE ÜRÜN TANITIM SERGİSİ 8 MAYIS’TA AÇILACAK
banner238

İŞ KADINLARI FİRMA VE ÜRÜN TANITIM SERGİSİ 8 MAYIS’TA AÇILACAK

30 NİSAN’A KADAR KAYIT ALINACAK

İş Kadınları Derneği (İKD) ve Telsim işbirliğiyle üçüncüsü düzenlenecek  “Firma ve Ürün Tanıtım Sergisi”, 8 Mayıs’ta Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak.

İKD’den yapılan açıklamaya göre, sergide iş ve meslek sahibi kadınlar stant açacak. Kadının ekonomideki yerini güçlendirmek ve görünürlüğünü artırmak amacı ile düzenlenecek sergide en güzel 3 standa Telsim tarafından ödül verilecek. En güzel stant seçimi için görevlendirilecek jüri Telsim ve İKD temsilcileri yanında bağımsız bir üyeden oluşacak.

Sergiye katılmak isteyen iş ve meslek sahibi kadınlar, 30 Nisan’a kadar 0548 820 0005 numaralı telefondan kayıt yaptırabilirler.

EKİNGEN: “BAŞTA GENÇLER OLMAK ÜZERE TÜM HALKIMIZI SERGİYE BEKLİYORUZ”

İKD Başkanı Şenay Ekingen yaptığı açıklamada, sergiyle kadınları ekonomik alanda daha görünür kılma ve güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Gençleri girişimciliğe motive etmenin de öncelikli amaçlarından olduğunu kaydeden Ekingen, sözlerine şu şekilde devam etti: “Büyük bir heyecanla hazırlık çalışmalarını sürdürdüğümüz Firma ve Ürün Tanıtım Sergisine geçen yıla göre daha fazla ilgi bekliyoruz. Hazırlıklarımız bu yönde devam etmekte. Sergi gün boyu çeşitli aktivitelerle devam edecek. Başta gençler olmak üzere tüm halkımız davetlidir. Sergimizde yer almak isteyen iş ve meslek sahibi kadınlar 0548 820 0005 numaralı telefondan kayıt yaptırabilirler.”

TANPINAR: “KADINLARIN EKONOMİK VE SOSYAL HAYATTA EŞİT OLARAK YER ALMALARINA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Telsim olarak, amaçlarının, kadınların, eğitime, bilgiye, girişimcilik imkânlarına erişiminde teknolojinin bütün fırsatlarını sunabilmek olduğunu söyleyen Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise, bölgesel ve sayısal uçurumların dezavantajlarını gidererek, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta eşit olarak yer almalarına destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

İKD ile Yılın Başarılı Kadın Girişimcileri Ödül Töreni ile bir araya geldiklerini söyleyen Tanpınar, birçok projede birlikte yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
İş Kadınları DerneğiSergi“Firma Ve Ürün Tanıtım Sergisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serdar Ortaç, eşinin Arap şeyhiyle beraber olduğu iddiasına yanıt verdi
Serdar Ortaç, eşinin Arap şeyhiyle beraber olduğu iddiasına yanıt verdi
Son dakika... İran'ı yanına alan Esed'in son pozu!
Son dakika... İran'ı yanına alan Esed'in son pozu!
“Mimarlık, Kent ve İnsan Hakları” Kitabı, Günümüz Kentleri ve Onların Sakinlerini Uyarıyor.
“Mimarlık, Kent ve İnsan Hakları” Kitabı, Günümüz Kentleri ve Onların Sakinlerini Uyarıyor.
“KANSERLE SAVAŞ İÇİN AFİŞ VE SLOGAN YARIŞMASI” ÖDÜLLERİ VERİLDİ
“KANSERLE SAVAŞ İÇİN AFİŞ VE SLOGAN YARIŞMASI” ÖDÜLLERİ VERİLDİ
YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
GÜZELYURT BELEDİYESİ XIV. TİYATRO GÜNLERİ PERDELERİNİ “UÇURTMA KUYRUĞU” İLE AÇIYOR
GÜZELYURT BELEDİYESİ XIV. TİYATRO GÜNLERİ PERDELERİNİ “UÇURTMA KUYRUĞU” İLE AÇIYOR
BÜSKÜVÜTÇÜ: “SURİYE’DEKİ GELİŞMELERİ ENDİŞE İLE TAKİP EDİYORUZ”
BÜSKÜVÜTÇÜ: “SURİYE’DEKİ GELİŞMELERİ ENDİŞE İLE TAKİP EDİYORUZ”
KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ ETKİNLİK PROGRAMI
KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ ETKİNLİK PROGRAMI
DİKKAT! ELEKTRİK KESİNTİSİ
DİKKAT! ELEKTRİK KESİNTİSİ
Böyle vahşet olmaz! Öldürmekle kalmadı…
Böyle vahşet olmaz! Öldürmekle kalmadı…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim