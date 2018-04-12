İŞ KADINLARI FİRMA VE ÜRÜN TANITIM SERGİSİ 8 MAYIS’TA AÇILACAK

30 NİSAN’A KADAR KAYIT ALINACAK

İş Kadınları Derneği (İKD) ve Telsim işbirliğiyle üçüncüsü düzenlenecek “Firma ve Ürün Tanıtım Sergisi”, 8 Mayıs’ta Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak.

İKD’den yapılan açıklamaya göre, sergide iş ve meslek sahibi kadınlar stant açacak. Kadının ekonomideki yerini güçlendirmek ve görünürlüğünü artırmak amacı ile düzenlenecek sergide en güzel 3 standa Telsim tarafından ödül verilecek. En güzel stant seçimi için görevlendirilecek jüri Telsim ve İKD temsilcileri yanında bağımsız bir üyeden oluşacak.

Sergiye katılmak isteyen iş ve meslek sahibi kadınlar, 30 Nisan’a kadar 0548 820 0005 numaralı telefondan kayıt yaptırabilirler.

EKİNGEN: “BAŞTA GENÇLER OLMAK ÜZERE TÜM HALKIMIZI SERGİYE BEKLİYORUZ”

İKD Başkanı Şenay Ekingen yaptığı açıklamada, sergiyle kadınları ekonomik alanda daha görünür kılma ve güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Gençleri girişimciliğe motive etmenin de öncelikli amaçlarından olduğunu kaydeden Ekingen, sözlerine şu şekilde devam etti: “Büyük bir heyecanla hazırlık çalışmalarını sürdürdüğümüz Firma ve Ürün Tanıtım Sergisine geçen yıla göre daha fazla ilgi bekliyoruz. Hazırlıklarımız bu yönde devam etmekte. Sergi gün boyu çeşitli aktivitelerle devam edecek. Başta gençler olmak üzere tüm halkımız davetlidir. Sergimizde yer almak isteyen iş ve meslek sahibi kadınlar 0548 820 0005 numaralı telefondan kayıt yaptırabilirler.”

TANPINAR: “KADINLARIN EKONOMİK VE SOSYAL HAYATTA EŞİT OLARAK YER ALMALARINA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Telsim olarak, amaçlarının, kadınların, eğitime, bilgiye, girişimcilik imkânlarına erişiminde teknolojinin bütün fırsatlarını sunabilmek olduğunu söyleyen Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise, bölgesel ve sayısal uçurumların dezavantajlarını gidererek, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta eşit olarak yer almalarına destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

İKD ile Yılın Başarılı Kadın Girişimcileri Ödül Töreni ile bir araya geldiklerini söyleyen Tanpınar, birçok projede birlikte yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.