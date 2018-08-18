İş Kadınları Derneği’nde görev dağılımı yapıldı

İş Kadınları Derneği’nin geçtiğimiz günlerde yapılan 5.Olağan Genel Kurulu’nda belirlenen yönetim kurulu, ilk toplantısı ve görev dağılımını yaptı.



Dernek Başkanı Şenay Ekingen’in açıklamasına göre, 2018-2020 yılları arasında görev yapacak İş Kadınları Derneği yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:



“Asbaşkan Özlem Özbek Eminoğlu, Sekreter Selin Candemir, Sayman Esra Ercantan Yetkili, Dış İlişkiler Sorumlusu Evren Günsel Erçelik, Eğitim Sorumlusu Didem Erel, Ekonomik Faaliyetleri İzleme Sorumlusu Berin Avunduk, Sosyal İşler Sorumlusu Tanem Ertanın, Örgütlenmeden Sorumlu Direnç Civa Akgün.”



İKD yönetim kurulu yedek üyeleri ise Müsteyde Onbaşı (Gençlik komitesi sorumlusu) ve Akile Gamze Hastunç Rüstem (Kültür ve Kırsal işler sorumlusu) olarak belirlendi.



Ayrıca genel kurulda Disiplin ve Denetleme kurulu 2018-2020 dönemi üyeleri de seçildi. Disiplin kurulu başkanlığına Bilge Nevzat, üyeliklere ise Servet Emre ve Şengül İyigün seçilirken; Denetleme kurulu başkanlığına Seray Gürün üyeliklere ise Suna Erensu ve Cemile Kocareis getirildi.

