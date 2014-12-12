İş Kadınları Derneği Güzelyurt’ta Kadın Girişimcilerle Buluştu

İş Kadınları Derneği (İKD), bölgesel toplantıları çerçevesinde Güzelyurt yöresi kadın girişimciler ile buluştu.

Dernekten verilen bilgiye göre, toplantıda, yöreye özgü sorunlar tartışıldı, derneğin çalışma programı paylaşılarak katılımcılarla görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, Güzelyurt yöresinin gelecek belirsizliği dolaysıyla gelişim yaşanmaması, gerekli yatırımların yapılmaması, bölge ürünlerinin ihracatında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle potansiyel ekonomik kaynaklarda yaşanan kaybın ciddi bir sorun olarak dile getirildiği kaydedilen açıklamada, ”girişimci kadınların; mevcut sorunları daha da çıkmaza sürükleyen durumun Güzelyurt bölgesinin ilçe olmasından sonra artık oy potansiyeli olarak çekici olarak görülmemesi, ilgisizlik ve ihmalkarlık ile karşı karşıya kaldıkları” değerlendirmesi yapıldığı belirtildi.

Toplantıda, “yıllarca yaşanan bu olumsuzlukların özellikle gençlerin göç etmesine neden olduğu, ailelerin de çocuklarının arkasından gitmesiyle bölgenin olumsuz şartlarının gittikçe çıkmaza sürüklendiği, kitlesel patlama noktasına geldiği” görüşünün dile getirildiği ifade edildi.