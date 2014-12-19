Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

İş Kadınları Derneği Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nu Ziyaret Etti

Semral Erel başkanlığındaki KKTC İş Kadınları Derneği, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’yu ziyaret etti.

İş Kadınları Derneği Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nu Ziyaret Etti

Semral Erel başkanlığındaki KKTC İş Kadınları Derneği, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’yu ziyaret etti.

19 Aralık 2014 Cuma 15:13
İş Kadınları Derneği Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nu Ziyaret Etti
banner238

KARAOKÇU: “UYUŞTURUCUYA KARŞI VERİLEN MÜCADELEDE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN DESTEĞİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Semral Erel başkanlığındaki KKTC İş Kadınları Derneği, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’yu ziyaret etti.

Başbakanlık ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette heyete Sosyal Riskleri Önleme Vakfı Başkanı Hatice Düzgün, Ekonomi, Yönetim ve Turizm Danışmanı Ayşe Dönmezer ve Tanem Ertanın  da eşlik etti. Ziyarette Komisyon Başkan Yardımcısı Yeşim Gürçınar da hazır bulundu.

Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, ziyaret sırasında komisyonun kuruluşu, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve ileriye dönük hedefler konusunda İş Kadınları Derneği heyetine bilgi verdi.

Karaokçu, ziyaretlerinden ve konuya duyarlılıklarından dolayı İş Kadınları Derneği yetkililerine teşekkür ederek, uyuşturucuya karşı verilen mücadelede sivil toplum örgütlerinin desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

İş Kadınları Derneği yetkilileri de, böyle bir komisyonun kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken ülkede uyuşturucuyla mücadelede farkındalık yaratılarak daha iyi noktalara gelme konusunda işbirliğine hazır olduklarını belirttiler. İş Kadınları Derneği, görüşmede önerilerini de Komisyona iletti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim