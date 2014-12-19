İş Kadınları Derneği Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nu Ziyaret Etti

KARAOKÇU: “UYUŞTURUCUYA KARŞI VERİLEN MÜCADELEDE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN DESTEĞİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Semral Erel başkanlığındaki KKTC İş Kadınları Derneği, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’yu ziyaret etti.

Başbakanlık ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette heyete Sosyal Riskleri Önleme Vakfı Başkanı Hatice Düzgün, Ekonomi, Yönetim ve Turizm Danışmanı Ayşe Dönmezer ve Tanem Ertanın da eşlik etti. Ziyarette Komisyon Başkan Yardımcısı Yeşim Gürçınar da hazır bulundu.

Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, ziyaret sırasında komisyonun kuruluşu, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve ileriye dönük hedefler konusunda İş Kadınları Derneği heyetine bilgi verdi.

Karaokçu, ziyaretlerinden ve konuya duyarlılıklarından dolayı İş Kadınları Derneği yetkililerine teşekkür ederek, uyuşturucuya karşı verilen mücadelede sivil toplum örgütlerinin desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

İş Kadınları Derneği yetkilileri de, böyle bir komisyonun kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken ülkede uyuşturucuyla mücadelede farkındalık yaratılarak daha iyi noktalara gelme konusunda işbirliğine hazır olduklarını belirttiler. İş Kadınları Derneği, görüşmede önerilerini de Komisyona iletti.