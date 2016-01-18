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İş İnsanları Ticaret İçin Bakü’de Biraraya Geldi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) organizasyonunda oluşturulan ticari heyet Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bugün ilk temaslarını gerçekleştirdi.

İş İnsanları Ticaret İçin Bakü’de Biraraya Geldi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) organizasyonunda oluşturulan ticari heyet Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bugün ilk temaslarını gerçekleştirdi.

18 Ocak 2016 Pazartesi 15:39
İş İnsanları Ticaret İçin Bakü’de Biraraya Geldi
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 Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) organizasyonunda oluşturulan ticari heyet Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bugün ilk temaslarını gerçekleştirdi.

Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) binasında düzenlenen toplantıda, süt ürünleri, narenciye, patates, nar ve inşaat sektörlerinden her iki ülke iş insanları bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından tesis ve satış merkezleri ziyaret edilerek ticaret imkânları görüşüldü.

YANGIN: “KIBRIS’IN DÜNYA ÇAPINDA ÜRÜNLERİ VAR”

Görüşmelerden önce düzenlenen toplantıda ATİB Başkanı Cemal Yangın, kardeş ülkeyi burada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kıbrıs’ın dünya çapında ürünleri var. Bunların buraya pazarlanması için bir araya geldik ve bunun için çalışacağız. Birlikte yol alıp ilerleyeceğimize inanıyorum” dedi.

Yangın, toplantıya katılan Azeri ve Türk iş insanlarını tek tek tanıtarak birebir görüşmeler için zeminin hazır olduğunu söyledi. Yangın konuşmasının sonunda KKTC Bakü Temsilcisi Sadettin Topukçu’ya bu organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür etti.

ÇIRALI: “İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK ÜZERE BURADAYIZ”

KTSO Başkanı Ali Çıralı ise, Bu ziyaretin gerçekleşmesinde katkı koyan herkese teşekkür ederek, “Bizler iki kardeş ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmek üzere buradayız ve kendimizi gerçekte evimizde gibi hissediyoruz” dedi.

Başkan Ali Çıralı, ATİB üyelerine heyetini tanıtarak Kuzey Kıbrıs üretimi ve sanayisi hakkında bilgi verdi. Çıralı ayrıca ABAD kararlarının ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etki ve bunun sonucunda Ortadoğu ve Türkî cumhuriyetlerine yönelik pazar arayışları konusunda oda çalışmalarını anlattı.

TOPUKÇU: “BURADA PAZAR BULMA ŞANSIMIZ OLDUĞUNA İNANIYORUM"

KKTC Bakü Temsilcisi Sadettin Topukçu, etkinliğin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Her gittiğim ülkede buraya nasıl mal satabileceğimiz konusunda çalışma yapıyorum. Burada Pazar bulma şansımız olduğuna inanıyorum. Ayrıca buradaki bazı ürünler de Kıbrıs pazarında yer bulabilir” diye konuştu.

Karşılıklı plaket takdiminin ardından Sanayi Odası ticaret heyeti ile ATİB üyesi iş insanları sektörlere ayrılarak karşılıklı görüşmelere geçti. Öğleden sonra ise, ilgili sektörler çeşitli iş yeri ziyareti gerçekleştirirken, bir gurup ise toptan satış yerlerini ziyaret ederek, mal alım-satım ve fiyatlar konusunda bilgi edindi.

Heyet bu akşam KKTC Bakü Temsilcisi Sadettin Topukçu’nun heyet onuruna vereceği resepsiyona katılacak. Resepsiyona Azerbaycan ticaret ve sanayi odalarının temsilcileri de katılacak.

Bu arada, bugün akşam saatlerinde heyete katılması beklenen Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun’un, İstanbul’daki kötü hava koşulları nedeniyle Bakü’ye gidemeyeceği öğrenildi.

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