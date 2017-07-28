 İş bulmaya uyuşturucu ile geldi

(Kamalı Haber) – Ülkemize iş bulmak maksadı ile Türkiye’den gelen ve Ercan Hava Limanından giriş yapmak isterken tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı İlker Oğur tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı İlker Oğur’un 27 Temmuz tarihinde saat 15.00 raddelerinde ülkemize giriş yapmak isterken devriye gezen narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edildiğini ve üzerinde ve çantasında yapılan aramada, çantası içerisinde Süper Loto kağıdına sarılı vaziyette yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapda soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturmanın selameti açısından 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

