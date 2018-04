İş Adamları Derneği Başkanlığına yeniden Kürşat getirildi.

İŞ ADAMLARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA YENİDEN KÜRŞAT GETİRİLDİ

Kıbrıs Türk İş Adamları Derneği Başkanlığına yeniden Deniz Kürşat getirildi.



Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni yönetim şu isimlerden oluştu:



“Başkan Dengiz Kürşat, As Başkan Oğuz Can, As Başkan Enver Mamülcü, Genel Sekreter Ali İhsan Çevik, Genel Sekreter Levent Özerdağ, Sayman Cemal Ayaz, Sayman Hazar Arman, Genel Kordinatör ve Lokal Sorumlu Ali Akın Önder, Üye Mert Ataner, Üye Umut Vehit, Üye Nafi Cabacaba, Disiplin Kurulu Üyesi Şahap Tokatlı, Güven Taşcı, Hasan Özok, Cihangir Özyet, Denetleme Kurulu Üyesi İnan Taşcı ve Denetleme Kurulu Üyesi Ceyhun Çomunoğlu.”