Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nde Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Mağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nde Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Mağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

08 Aralık 2014 Pazartesi 17:49
İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nde Dünya Engelliler Günü Etkinliği
banner238

Merkezi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkezin üçüncü kuruluş yıldönümünün de kutlandığı etkinliğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter,  ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca da katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, etkinlikte yaptığı konuşmada, engelli gençlerin sosyal yaşama kazandırılmasının önemine işaret etti. Bakanlığa bağlı 18 yaş üstü merkezlerinin engelli gençlerin sosyalleşmesini desteklemek için gayretle çalıştığını vurgulayan Gürpınar,  sosyal sorumluluk anlayışı ile katkı koyan kurumlara teşekkür etti.

"Amacımız önce kafalardaki sonra yasalardaki engelleri kaldırmaktır"  diyen Gürpınar, 2014 yılında bakanlık tarafından engellilere yönelik hayata geçirilen ve gündemlerinde olan projeler hakkında bilgi verdi.

Gürpınar, tüm ailelerin uzun yıllardan beri ortak endişesi olan Engelsiz Yaşam Evi Projesi’nde son aşamaya gelindiğini ve 2015 başında projenin temel atma töreninin gerçekleşeceği söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, engelli gençlerin topluma kazandırılması adına, belediyenin her türlü katkıya hazır olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca,  etkinlikte yaptığı konuşmada,  engellilere yönelik sosyal sorumluluk projelerine hassasiyetle yaklaştıklarını belirterek, ülkenin ilk ve tek “down kafesinin” merkezde hizmet verdiğini dile getirdi. Karaatmaca, farkındalığı artırıcı projelerinin süreceğini söyledi.

Konuşmaların ardından engelli gençler, müzik dinletisi ve folklor gösterileri sundu.

Anahtar Kelimeler:
Merkezi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Dolayısıyla Etkinlik Düzenlendi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
melis şengil 2014-12-14 12:01:04

sljm ben melis eşngil pazartesi gunu gosteri yaptık

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim