İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nde Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Merkezi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkezin üçüncü kuruluş yıldönümünün de kutlandığı etkinliğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca da katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, etkinlikte yaptığı konuşmada, engelli gençlerin sosyal yaşama kazandırılmasının önemine işaret etti. Bakanlığa bağlı 18 yaş üstü merkezlerinin engelli gençlerin sosyalleşmesini desteklemek için gayretle çalıştığını vurgulayan Gürpınar, sosyal sorumluluk anlayışı ile katkı koyan kurumlara teşekkür etti.

"Amacımız önce kafalardaki sonra yasalardaki engelleri kaldırmaktır" diyen Gürpınar, 2014 yılında bakanlık tarafından engellilere yönelik hayata geçirilen ve gündemlerinde olan projeler hakkında bilgi verdi.

Gürpınar, tüm ailelerin uzun yıllardan beri ortak endişesi olan Engelsiz Yaşam Evi Projesi’nde son aşamaya gelindiğini ve 2015 başında projenin temel atma töreninin gerçekleşeceği söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, engelli gençlerin topluma kazandırılması adına, belediyenin her türlü katkıya hazır olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, etkinlikte yaptığı konuşmada, engellilere yönelik sosyal sorumluluk projelerine hassasiyetle yaklaştıklarını belirterek, ülkenin ilk ve tek “down kafesinin” merkezde hizmet verdiğini dile getirdi. Karaatmaca, farkındalığı artırıcı projelerinin süreceğini söyledi.

Konuşmaların ardından engelli gençler, müzik dinletisi ve folklor gösterileri sundu.