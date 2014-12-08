İRFAN NADİR 18 YAŞ ÜSTÜ ENGELLİ REHABİLİTASYON MERKEZİ ÜÇÜNCÜ YILINI ETKİNLİKLERLE KUTLADI.

Etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, Kuzey Kıbrıs ailesi olarak engelliler konusunda birçok aktivite yaptıklarını belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürüttükleri projelerinden en güzelleri Cafe Down’da bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter ise etkinliğin çok yerinde bir etkinlik olduğunu ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek, engelli kelimesinin kullanılmasının doğru olmadığını ve çocuklara bunu hissettirmemek gerektiğini söyledi.

Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Aziz Gürpınar yaptığı konuşmada İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nin en çok Down Cafe’siyle damga vuran bir yer olduğunu belirtti. “Amacımız önce kafalardaki, sonra yasalarımızdaki, daha sonra gündelik hayattaki bütün engelleri kaldırmaktır.”dedi.

Daha sonra İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon öğrencileri korosu şarkılar seslendirerek ve folklor gösterisi sunarak eğlenceli dakikalar yaşadılar ve yaşattılar.



Son Güncelleme: 08.12.2014 16:39