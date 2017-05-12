İREM DERİCİ’YE GAÜ SAHNESİNDE YOĞUN İLGİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yükseköğretimde 50’inci yılına doğru ilerlerken, merakla beklenen 2017 Bahar Şenlikleri kapsamında sahne alan İrem Derici, konser alanını hınca hınç doldururken, hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.Telsim Ana Sponsorluğunda 8 - 12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen GAÜ 2017 Bahar Şenliklerinin dördüncü gününde sahne alan İrem Derici konserine öğrenciler ve Girne halkı yoğun ilgi gösterdi.Konser sonunda, GAÜ Mütevelli heyeti Başkanı Memduh Erdal’ın Eşi Ressam Sevim Erdal, İrem Derici’ye çiçeğini takdim etti.

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