Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110903
ALTIN
176.906
DOLAR
4.0926
STERLİN
5.8545
EURO
5.0595
Lefkoşa Merite Bir Ateş Daha Düştü
ACI HABER
Yarın Elektrik Kesintisi Var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
ÇÖP ALANINDA YANGIN
ÇÖP ALANINDA YANGIN
İŞ KAZASI: 1 YARALI
İŞ KAZASI: 1 YARALI
banner256

İranlılar sahte Bulgar olmak istediler

İranlılar sahte Bulgar olmak istediler

16 Nisan 2018 Pazartesi 08:59
İranlılar sahte Bulgar olmak istediler
banner238

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

 Lefkoşa’da Kermiya Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a geçmek için tasarruflarındaki sahte Bulgar pasaportlarını tedavüle süren İran uyruklu zanlılar Ali Darkhosh ve Seyedeh Narges tespit edilerek tutuklanmalarının ardından dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Umut Kulle olayla ilgili bulguları aktardı. Kulle huzurda bulunan zanlılar Ali Darkhosh ve Seyedeh Narges’in 14 Nisan tarihinde saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Kermiya Sınır Kapısında tasarruflarında bulunan ve üzerlerinde kendi fotoğraflarının bulunduğu, başka şahıslar adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan pasaportlarını görevli memura ibraz etmek suretiyle tedavüle sürüp, belgede adı geçenlerin kimliklerine büründüklerini söyledi. Polis akabinde görevli memurun pasaportların sahte olduğunu anlaması üzerine zanlıların suçüstü hali tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Umut Kulle zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini, ülkeye ne zaman ve hangi isimle girdiklerinin araştırılacağını belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sahte PasaportIranAli DarkhoshSeyedeh Narges
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: “dövizdeki Yükselmeye Karşı Yol Haritamız Var... Önlemleri Çok Kısa Sürede Açıklayacağız”
Erhürman: “dövizdeki Yükselmeye Karşı Yol Haritamız Var... Önlemleri Çok Kısa Sürede Açıklayacağız”
Aöa’nın Yönetim Kuruluna Yapılan Atamalar Resmi Gazete’de
Aöa’nın Yönetim Kuruluna Yapılan Atamalar Resmi Gazete’de
“düdüklüde Kıymalı Bamya” Yarın Ve Çarşamba Akşamı Yeniden Oynanacak
“düdüklüde Kıymalı Bamya” Yarın Ve Çarşamba Akşamı Yeniden Oynanacak
Görme Engelliler İçin Tasarlanan Akıllı Bastonun Kktc’deki Dağıtımına Mayısta Başlanması İçin Çalışma Yapılıyor
Görme Engelliler İçin Tasarlanan Akıllı Bastonun Kktc’deki Dağıtımına Mayısta Başlanması İçin Çalışma Yapılıyor
Ktams’tan Liderlere Çağrı…
Ktams’tan Liderlere Çağrı…
Daü-sen, Haklarında Dava Açılan Üniversite Öğrencilerine Mahkeme Önünde Destek Belirtti
Daü-sen, Haklarında Dava Açılan Üniversite Öğrencilerine Mahkeme Önünde Destek Belirtti
Traktörle salon araç çarpıştı: 2 Yaralı
Traktörle salon araç çarpıştı: 2 Yaralı
NASA’nın ‘gezegen avcısı’ için geri sayım
NASA’nın ‘gezegen avcısı’ için geri sayım
Genel Kurul’da Bazı Tezkereler Görüşüldü
Genel Kurul’da Bazı Tezkereler Görüşüldü
Özyiğit: “lefke Avrupa Üniversitesi İle İmzalanan Protokolün İptali İçin Adımlar Atılacak”
Özyiğit: “lefke Avrupa Üniversitesi İle İmzalanan Protokolün İptali İçin Adımlar Atılacak”

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim