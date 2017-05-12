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12 Mayıs 2017 Cuma 09:32

Irak Genelkurmay Başkanından Musul Açıklaması

Irak ordusunun, Musul’un tamamını ramazan ayı öncesi DEAŞ'tan kurtaracağı bildirildi.

Irak Genelkurmay Başkanından Musul Açıklaması
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IRAK GENELKURMAY BAŞKANI GANİMİ: "MUSUL’UN TAMAMINDA DEAŞ'A KARŞI ZAFERİ RAMAZAN AYI ÖNCESİ İLAN EDECEĞİZ"

Musul, 12 Mayıs 17 : Irak ordusunun, Musul’un tamamını ramazan ayı öncesi DEAŞ'tan kurtaracağı bildirildi.

Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, Musul’daki çatışma yerlerini ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, "Musul’un tamamında DEAŞ'a karşı zaferi ramazan ayı öncesi ilan edeceğiz." dedi.

"Güçlerimiz, DEAŞ'a karşı büyük çaba harcıyor. Bu da önümüzdeki günler içerisinde sona erecek." diyen Ganimi, kurtarma operasyonu sırasında ülke güçleri dışında hiçbir yabancı kara gücüne izin vermeyeceklerini savundu.

Ocak ayında ülkenin ikinci büyük kenti Musul'un doğusunu örgütten geri alan Irak güçlerinin, Musul'un batısını DEAŞ'tan geri alma operasyonu sürüyor.

(AA/RU/HA)

 

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