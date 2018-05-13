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Irak Seçimlerinde İbadi'nin Koalisyonu Önde!

Irak'ta dün yapılan genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu'nun birinci olduğu bildirildi.

Irak Seçimlerinde İbadi'nin Koalisyonu Önde!

Irak'ta dün yapılan genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu'nun birinci olduğu bildirildi.

13 Mayıs 2018 Pazar 11:27
Irak Seçimlerinde İbadi'nin Koalisyonu Önde!

 Irak'ta dün yapılan genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu'nun birinci olduğu bildirildi.
AA muhabirine konuşan Nasır Koalisyonu Sözcüsü Hüseyin Adili, "Nasır Koalisyonu şu ana kadar ortaya çıkan ilk sonuçlara göre seçimlerin birincisi durumunda." dedi.
Adili, ülkede dün yapılan genel seçimlerin nihai sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanabileceğini söyledi.
Irak'ta dün yapılan genel seçimlere katılımın yüzde 44 olduğu açıklanmıştı.
 


Son Güncelleme: 13.05.2018 14:29
Anahtar Kelimeler:
IrakSeçimİBADİ
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