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Irak Agrofood Ve Project Irak Fuarları Başladı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Ortadoğu'nun en önemli gıda fuarlarından olan Irak Agrofood 2014 ile inşaat malzemeleri fuarı “Project Irak”a oda şemsiye standı ve “North Cyprus” markasıyla katıldı.

Irak Agrofood Ve Project Irak Fuarları Başladı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Ortadoğu'nun en önemli gıda fuarlarından olan Irak Agrofood 2014 ile inşaat malzemeleri fuarı “Project Irak”a oda şemsiye standı ve “North Cyprus” markasıyla katıldı.

10 Aralık 2014 Çarşamba 12:26
Irak Agrofood Ve Project Irak Fuarları Başladı
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KTSO, 7 FİRMAYLA ERBİL’DE…

 Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Ortadoğu'nun en önemli gıda fuarlarından olan Irak Agrofood 2014 ile inşaat malzemeleri fuarı “Project Irak”a oda şemsiye standı ve “North Cyprus” markasıyla katıldı.

Son aylarda İŞİD’den kaynaklanan gerginlik ve savaşın yaşandığı coğrafyada bulunan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Başkenti Erbil’de, Uluslararası Fuar Alanı’nda iki fuar iç içe yapılırken; Her iki fuar için de organizasyon gerçekleştiren oda, Agrofood Gıda Fuarı kapsamında 6, Project Irak İnşaat Malzemeleri Fuarı kapsamında ise, 1 firmayla temsiliyet gerçekleştiriyor.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, 9-11 Aralık tarihleri arasında düzenlenen fuarın açılışı geçtiğimiz gün yapıldı. 3. Kez Sanayi Odası organizasyonunda Kuzey Kıbrıs’ı temsilen 20 kişilik bir katılımcı grubu ile yer alınan her iki fuarda, kahve, narenciye, tavuk, süt ürünleri, patates ve alüminyum kapı pencere sistemleri sergilenerek ticaret imkânları aranıyor.

TÜRK

KTSO Fuarlar Koordinatörü Çağlar Türk, “Bu yıl Agrofood Irak’a 3. kez altı firmayla, Project Irak’a ise ilk kez bir firmayla katılıyoruz. Bölgede yaşanan gerginlik az da olsa fuar katılımını bu yıl etkilemiş görünüyor.” şeklinde konuştu.

KATILANLAR

Agrofood Irak kapsamında fuara, Gülgün Süt Mamulleri Ltd. (Hellim- kaşar), Mustafa Hacı Ali Ltd. (Kırnı Piliçleri), Gircon Ltd. (Girne Con Kahve-Silihtar Kahve), Akdeniz Narenciye İhracatçıları Birliği, Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçıları Birliği, Pergamos Agri Trade Ltd. (Patates) ve Project Irak kapsamında, Öztürk & Özel Denizalp Aluminyum (Alüminyum kapı-pencere sistemleri) katılım gerçekleştirdi.

Bu yıl düzenlenen her iki fuara yerli ve yabancı 16 ülke ve 250 firma katıldı. Fuarların açılışını, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Ticaret ve Sanayi Bakanı Samal Serdar, Bayındırlık Bakanı Darbaz Kosrat Rasul, Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Abdul Majid Satar ve diğer üst düzey yetkililer yaptı.

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