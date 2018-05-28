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IQOS, GOOD DESIGN® tasarım ödülü’nü aldı

KKTC’de Kaner Şirketler Grubu’nun distribütörlüğünü yaptığı Philip Morris International’ın (PMI) İsviçre’de tasarlanmış HeatControl™ Teknolojisi’ne sahip tütün ısıtma sistemi IQOS, tasarım mükemmeliyeti ve ürün inovasyonu alanında prestijli GOOD DESIGN® Ödülü’nü aldı.

IQOS, GOOD DESIGN® tasarım ödülü’nü aldı

KKTC’de Kaner Şirketler Grubu’nun distribütörlüğünü yaptığı Philip Morris International’ın (PMI) İsviçre’de tasarlanmış HeatControl™ Teknolojisi’ne sahip tütün ısıtma sistemi IQOS, tasarım mükemmeliyeti ve ürün inovasyonu alanında prestijli GOOD DESIGN® Ödülü’nü aldı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 19:27
IQOS, GOOD DESIGN® tasarım ödülü’nü aldı

IQOS, GOOD DESIGN® TASARIM ÖDÜLÜ’NÜ ALDI

* KKTC’de Kaner Şirketler Grubu’nun distribütörlüğünü yaptığı Philip Morris International’ın (PMI) İsviçre’de tasarlanmış HeatControl™ Teknolojisi’ne sahip tütün ısıtma sistemi IQOS, tasarım mükemmeliyeti ve ürün inovasyonu alanında prestijli GOOD DESIGN® Ödülü’nü aldı.

* PMI’ın yetişkin sigara kullanıcılarına sigaradan daha iyi alternatifler sunma çabalarının merkezinde inovasyon, bilim ve teknoloji yer alıyor.

Günümüzde İngiltere, Almanya, Japonya gibi ülkelerin de arasında olduğu 40’ın üzerinde pazarda satışa sunulan yenilikçi tütün ısıtma sistemi IQOS, üstün teknolojisi ve şık, müşteri odaklı tasarımı sayesinde GOOD DESIGN® Ödülü’ne layık görüldü.

Tasarımda mükemmeliyet alanında en eski küresel ödüllerden birisi olan GOOD DESIGN® Ödülleri en yenilikçi endüstriyel ürün ve grafik tasarımlarına ödül veriyor. Ödüller 1950 senesinden bu yana Chicago Athenaeum ve Avrupa Mimari, Sanat, Tasarım ve Kentsel Çalışmalar Merkezi tarafından veriliyor.

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Tütünü yakmak yerine ısıtarak kimyasal yapısı sigara dumanından çok daha farklı bir buhar oluşturan IQOS cihazı, Design Partners danışmanlarıyla işbirliği içerisinde tasarlandı. IQOS, daha önce, Aralık 2017’de de Chicago Athenaeum Mimari ve Tasarım Müzesi tarafından verilen prestijli Tasarımda Mükemmeliyet ve Tasarımda İnovasyon Küresel Ödül Programı kapsamında Elektronik kategorisinde ödül kazanmıştı.

PMI’ın en gelişmiş dumansız ürünü olan IQOS, yaklaşık 10 senedir 4,5 milyar doların üzerinde yatırım yapılan ve 400’ün üzerinde alanında uzman bilim insanı ve mühendis ile birlikte geliştirilen bir tütün ısıtma sistemidir. IQOS, tütünü yakmadan çok daha düşük bir seviyede ısıtarak bir buhar oluşturmak için gelişmiş teknolojiler kullanmaktadır. Altın ve platin içeren özel ısıtıcı plakası ve gelişmiş donanım özellikleri tütünün yakmadan ısıtılmasını sağlıyor ve bu sayede IQOS buharı, sigara dumanıyla kıyaslandığında çok daha düşük seviyelerde zararlı bileşen oluşturuyor. Duyusal ve ritüel deneyimi zenginleştiren yüksek kaliteli bir yüzeye ve özgün bir şekle sahip olan IQOS’un, ince ve hafif bir tasarımı var.

PMI’ın IQOS Tasarım ve Kullanıcı Deneyimi’nden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Bertrand Bonvin, ödülün PMI’ın sigara içen milyonlarca tüketiciye sigaradan daha iyi alternatifler sunmak için adanmışlığını gösterdiğini söyledi.

“İnovasyon alanında sektörün liderleri arasında gösterilmek bir onurdur,” dedi. “IQOS’u yaratırken sigara içen ve sigaradan daha iyi alternatifler arayan tüketiciler için sezgisel ve tatmin edici bir deneyim sunmak istemiştik. Daha şimdiden 5 milyona yakın tüketici sigarayı bırakarak IQOS’a geçiş yaptı. İlk kez GOOD DESIGN® Ödülü’nü almak dumansız bir geleceğe giden yolculuğumuzda çok önemli bir başarı.”

PMI’ın ortaya koyduğu hedef, sigara içmeye devam edecek olan kişileri bilimsel araştırmalara dayanan dumansız alternatiflere olabildiğince çabuk bir şekilde geçirmektir.

Philip Morris International Hakkında:

Amerika Birleşik Devletleri dışındaki pazarlarda sigara ve diğer nikotin içeren ürünlerin imalatı ve satışını yapan lider bir uluslararası tütün şirketidir. Şirket, ortaya koyduğu vizyon bakımından geleceği, tüketiciler açısından sigara kullanmaya devam etmekten daha iyi bir seçenek olan dumansız ürünler üzerine inşa ediyor. Ürün geliştirme, son teknoloji tesisler ve bilimsel doğrulama alanlarındaki birden çok disiplini kapsayan yeteneklerini kullanarak dumansız ürünlerin yetişkinlerin tercihlerini ve düzenlemelerden doğan sıkı şartları karşılamasını sağlamayı hedefliyor. Şirketin vizyonu, bu ürünlerin topluma, şirkete ve ortaklarına fayda sunacak şekilde en sonunda sigaranın yerini almasıdır. Daha fazla bilgi için: PMI ve PMIScience internet siteleri ziyaret edilebilir.

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